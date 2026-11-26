Bu mesleklerin Türkiye'deki yıllık ve aylık maaşları

Küresel listede yer alan bu 10 pozisyonun Türkiye'deki yıllık ve aylık ortalama net kazançları da yapay zeka verileriyle derlendi. Bazı pozisyonlarda yurt dışına uzaktan çalışma ve prim gibi etkenlerle yıllık gelirin 2,5 milyon TL bandına ulaştığı görüldü:





Kıdemli Yazılım Mühendisi: Yıllık ortalama net 1.600.000 TL – 2.300.000 TL (aylık ~135.000 – 195.000 TL). Yerli kurumsal şirketler için geçerli olan bu rakam, yurt dışına uzaktan (remote) çalışanlarda 2.500.000 TL üzerine çıkabilir.





Kıdemli Satış Müdürü: Yıllık ortalama net 1.300.000 TL – 1.800.000 TL (aylık ~110.000 – 150.000 TL). Primler hariç sabit maaşı kapsayan bu tutar, büyük ölçekli şirketlerde primlerle birlikte 2.500.000 TL bandını görebilir.



