Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya yol açan aterom plakları tespit edilirken, kalp kası liflerinde değişiklikler ve fibrozis bulguları saptandı.
Raporda ayrıca Kaşıkçı’nın tiroid kanserinin bulunduğu kaydedildi.
Beyin incelemesinde 1,1 santimetre çapında bir erime alanı görüldüğü, bu bölgedeki bulguların geçirilmiş bir beyin damar hastalığına işaret ettiği aktarıldı.
KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI
Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştirilen kimyasal ve toksikolojik incelemelerin sonuçları da rapora yansıdı. Yapılan analizlerde Eren Kaşıkçı'nın kanında alkol, uyuşturucu veya herhangi bir uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.