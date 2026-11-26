MALTEPE
09.00-10.15: Yalı Mahallesi; Eğitimciler Çıkmazı ve Mareşal Fevzi Çakmak sokakları.
09.00-17.00: Büyükbakkalköy Mahallesi; Çamlık Yolu, Kaçkar, Kemer ve Alim sokakları.
09.30-17.30: Gülensu Mahallesi; Günebakan, Şehit Metin Dil, Mektepliler, Bulun Tekin, Hasret, Mesut, Gülten ve Okur Çıkmazı sokakları.
10.45-12.00: Feyzullah Mahallesi; Uğur, Yenimahalle, Tarla, Kaptan, Bostan, Mimar Sinan, Hatboyu, Çiğdemli ve Plaj Yolu sokakları.
13.00-14.15: Altayçeşme ve Feyzullah mahalleleri; Uğurlu Çıkmazı, Çağlayan, Bağdat, Uğur, Küçükbağ, Kore, Kaptan, Plaj Yolu, Mimar Sinan, Şükran, Krizantem, Yunus Emre, Tecer ve Bolayır sokakları.
13.30-16.30: Fındıklı Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Sokak.
14.45-16.00: Altayçeşme, Bağlarbaşı ve Feyzullah mahalleleri; Orta Meydan, Kartallı, Yenimahalle, Çelik, Hatboyu, Krizantem, Tarla, Bostan, Atatürk, Küçükbağ, Bağdat, Sakızağacı, Menekşeli, Havuzlar ve Mimar Sinan sokakları.
PENDİK
09.00-17.00: Dumlupınar Mahallesi; Avlu, Sayha, Kızılırmak, Buselik, Gediz, Farabi, Gülümser, Emmi, Handan, İznik, Tuğra, Medeni, Mahfil, Müessir, Nefer, Nurettin Topçu, Eşraf, Güneş, Yuşa, Niyazi Mısri, Abdülhamit Han, Yüz Akı, Abant, Ali Baba, Özvatan, Orta, Şehit Binbaşı Ahmet Karaman, Kubbe, Trakya ve Ziraat sokakları.
09.30-18.00: Güzelyalı Mahallesi; Egemen, Ehli Sohbet, Mesnevi, Dolayoba, Pürneşe, Ankara, Okul, Nergis, Çınar, Cami, Yeşil Alan, Fasıla, Arda, Gölova, Onur, Siper, Kahve, Meydan, Zaviye, Sütlüce, Kutup, Tasdik, Kuşat, Taşlık, Sezen, Ahmet Yüksel Özemre, Üzüm, Bakış, Derbent, Deruhte, Ervah, Tolga, Fatih, Anakent, Yurtbaşı, Yakacık, Yeldeğirmeni ve Keşkül sokakları.
SANCAKTEPE
09.00-09.45: Fatih Mahallesi; Güvercin, Yakacık, Zeybek, Mektep, Samandıra ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın sokakları.
10.00-10.45: Fatih Mahallesi; Emektar, Alınteri, Cumhur, Meram, Tabip, Yakacık, Zeybek, Plevne, Bebek ve Samandıra sokakları.
11.00-11.45: Fatih Mahallesi; Kutlu ve Samandıra sokakları.
13.00-13.45: Fatih Mahallesi; Demirci ve Yakacık sokakları.
14.00-14.45: Fatih Mahallesi; Yakacık, Şahin, Yamaç, Çiğdemlik, Geylani, Fetih, Kazım Karabekir, Uyanık ve Susam sokakları.
15.00-15.45: Fatih Mahallesi; Emektar, Güvercin, Alınteri, Cumhur, Meram, Gazali, Tabip, Demirci, Bıldırcın, Gür, Selamet, Kaleburcu, Şahin, Mektep, Yamaç, Gonca, İhvanlar, Hikmet, Bektaş, Kutlu, Zeybek, Çiğdemlik, Geylani, Levent, Plevne, Bebek, Zerafet, Terzi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şiir, Samandıra, Fetih, Kazım Karabekir, Şehit Yücel Urun, Uyanık ve Susam sokakları.
16.00-16.45: Fatih Mahallesi; Çelebi, Gonca, Aydos, Hikmet, Şehit Yücel Urun, İhvanlar, Yakacık, Çeçen, Fesleğen, Feride, Pehlivan, Emirgan, Beraat, Susam, Gazali, Osmanlı ve Bıldırcın sokakları.
17.00-17.45: Fatih Mahallesi; Fesleğen, Gürbüz, Feride, Hacıoğlu, Emirgan, Çeçen, Şamdan, Aydos, Esentepe, Armağan, Çizmeci ve Serinpınar sokakları.
SULTANBEYLİ
09.00-17.00: Adil Mahallesi; Çiftlik, Çamlık Yolu, Kaçkar, Kemer ve Alim sokakları.
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