BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı açıklandı. 26 Kasım 2026 Perşembe günü kentin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda belirlenen bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bakım ve çalışma programı kapsamında 34 ilçede bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerin süresi bölgelere göre değişirken bazı noktalarda elektrik kesintisi yalnızca 45 dakika sürecek, bazı mahallelerde ise 9 saate kadar ulaşacak. Özellikle sabah saatlerinde başlayacak kesintiler nedeniyle vatandaşların günlük planlarını yaparken mahalle ve sokaklarına ait saatleri kontrol etmesi gerekiyor.



