Olay, Halkalı Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde yaşandı.
Tavuğu fark edenler itfaiyeye haber verdi
Edinilen bilgiye göre, Fransız balkonunda pencere ile korkuluk arasına sıkışan tavuğu fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, ihbarın ardından olay yerine geldi ve tavuğu kurtarmak için çalışma başlattı.
Pencere ile korkuluk arasında mahsur kalan tavuğu, merdiven aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri kurtardı.
Çevredekiler, kurtarma çalışmasını ve tavuğun bulunduğu yerden çıkarıldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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