Arıtması olmayan yer kalmayacak





İzmir’in altyapı sorunlarının çözümü için önümüzdeki iki buçuk yılda yoğun bir yatırım programı uygulayacaklarını belirten Tugay; içme suyu hatlarının yenilenmesi, yeni kanalizasyon hatlarının yapılması ve arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.





Dikili ve Şakran’da devam eden yatırımların yanı sıra Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin de planlamalar arasında bulunduğunu belirten Tugay, Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ’da da çalışmalar yürütüleceğini ifade etti. Tugay, "İddia ediyorum; bu önümüzdeki iki buçuk sene geçtiği zaman geçmiş beş yıl içerisinde muhtemelen hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar yoğun bir altyapı çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Arıtması olmayan yer hakikaten bırakmayacağız" diye konuştu.





Kentsel dönüşümde seferberlik hazırlığı





İzmir’in deprem riski ve yapı stokuna dikkat çeken Başkan Tugay, kentsel dönüşümün en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı. Belediyenin yanı sıra merkezi yönetim ve vatandaşların da sürece katılacağı kapsamlı bir dönüşüm programı hazırladıklarını belirten Tugay, önümüzdeki yıl çalışmaların önemli ölçüde hızlanacağını söyledi.





Tugay, "Kentsel dönüşüm konusunda bugüne kadar etkili adımlar atılamadı. Önümüzdeki yıl İzmir’de kentsel dönüşümde birdenbire çok yoğun bir çalışma olacak. Bunu hem belediye eliyle hem hükümetin eliyle ama aynı zamanda vatandaşlarımızın da önünü açarak gerçekleştireceğiz" dedi.





Deprem hazırlıkları kapsamında yürütülen deprem master planının gelecek yılın ilk üç ayında tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Tugay, çalışmanın yalnızca binaları değil, yolları ve köprüler gibi kamu yapılarını da kapsayacağını belirtti. Mikrobölgeleme ve bina tarama çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Tugay, planın tamamlanmasıyla birlikte öncelikli müdahale alanlarının netleşeceğini söyledi.