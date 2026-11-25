"İzmir için iş birliğini önemsiyoruz"
Merkezi yönetimle ilişkilerin İzmir’in sorunlarının çözümünde belirleyici olacağını vurgulayan Başkan Tugay, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iş birliği konusunda olumlu bir yaklaşım gördüğünü söyledi.
Yerel ve merkezi yönetimin birlikte hareket etmesinin hizmetlerin hızını ve verimliliğini artıracağını belirten Tugay, "İki yapının uyumlu çalışması gerektiği çok açık. İki tane güç var. Bunların güçlerini birleştirmesi, koordinasyon sağlaması, tam bir iş birliği halinde çalışması durumunda bir artı bir iki değil, üç oluyor, dört oluyor. Gerçekten çok daha fazla katlanıyor. Bu uyumu şu anda halihazırda yakaladık" dedi.
Yarım kalan opera binası, Karşıyaka Stadı, Ballıkuyu kentsel dönüşüm bölgesi, Onat Tüneli ve Buca Metrosu gibi projelerin ilerlemesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Tugay, kurumlar arası iletişim ve merkezi yönetimin desteğinin önemine dikkat çekti.
"Tek gayem İzmir’e en iyi hizmeti yapmak"
Canlı yayının sonunda İzmirlilere seslenen Başkan Tugay, kentin hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. İzmir’in nitelikli insan kaynağı ve potansiyeliyle çok daha iyi bir noktaya gelebileceğini belirten Tugay, bütün siyasi kesimleri kentin geleceği için ortak hareket etmeye çağırdı.
Tugay, "İzmirlilerin çok iyi şeyleri hak ettiğini düşünüyorum. Benim görevim İzmir’e en iyi hizmeti getirmek. Bunu yaparken kimseyi incitmeden, kimseyle bir çatışmaya girmeden, mümkün olduğunca katılımcı bir anlayışla çalışmak istiyorum. Bütün partilerimiz, bütün siyasilerimiz İzmir’in adeta bir kalkınma devrimi diyebileceğimiz böyle bir dönemini İzmir için bir fırsat olarak görsün ve katkıda bulunsun" ifadelerini kullandı.
İzmir’in sorunlarının çözülmesinin önceliği olduğunu vurgulayan Tugay, "Benim için öncelikli şey İzmir’in iyi hizmet almasıdır. İzmirli insanların sorunlarının çözülmesidir. Bu kıymetli şehrin kötü duruma düşmesini kabul edemem. Üzerime düşeni yapacağım. İnsanlarımızın bunu anladığını, onlara layık olmak için çalışmaya devam edeceğimi biliyorum. İnşallah hep beraber İzmir’in çok iyi günlerini göreceğiz" dedi.
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