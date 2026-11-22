İzmir'de oltaya öyle bir balık takıldı ki görenler gözlerine inanamadı: Tam 45 kilo ağırlığında

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında olta ile balığa çıkan bir grup arkadaş, 45 kiloluk dev Akya balığı yakaladı. Grup, balığı tekneye çıkarmak için yaklaşık 50 dakika mücadele etti.