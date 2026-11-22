AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 03.14'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13,51 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıya ilişkin bilgiler AFAD'ın son depremler listesinde yayımlandı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MENEMEN
22 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen depremin merkez üssünün Menemen olduğu açıklanırken, sarsıntının enlem ve boylam koordinatları da paylaşıldı.
AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6, derinliği ise 13,51 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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