Otomobil enkazı milyarları bulabilir: Depremin vurduğu 10 ilde 3,1 milyon araç kaydı var

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 7,7 şiddetindeki dev depremlerin ardından onbinlerce otomobil enkaz altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Aralık verilerine göre 26,4 milyon kayıtlı aracın bulunduğu Türkiye’de 10 şehire kayıtlı araç sayısı ise 3,1 milyon olarak göze çarptı. Bu da Türkiye’deki her 10 araçtan 1’inin depremden etkilendiği sonucunu ortaya çıkarıyor.

EN ÇOK ARAÇ 745 BİNLE ADANA’DA BULUNUYOR

Depremin etkilediği iller arasında en çok aracın kayıtlı olduğu il 745 bin 670 adetle Adana oldu. Adana’yı 598 bin 737 adetle Gaziantep, 554 bin 537 adetle Hatay, 272 bin 431 adetle Şanlıurfa, 270 bin 909 adetle Kahramanmaraş, 201 bin 169 adetle Malatya, 187 bin 898 adetle Osmaniye, 134 bin 265 adetle Diyarbakır, 121 bin 590 adetle Adıyaman ve 53 bin 43 adetle Kilis izledi.

KASKO VE SİGORTADA 4 ŞEHRİN KARNESİ KÖTÜ

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) 2022 Aralık raporuna göre, depremden etkilenen 10 ilin dördünün karnesi en kötüler arasında yer alıyor. Şanlıurfa, sigorta ve kaskosuzlukta yüzde 39,87’lik oranıyla Türkiye’nin en fazla poliçe yaptırmayan illeri arasında yer alırken, Kilis yüzde 33,45, Gaziantep yüzde 26,07 ve Adana yüzde 24,43’lük oranıyla onu takip etti. Yalnızca 4 ildeki kaskosuz ve sigortasız araç sayısı ise 464 bin 617 olarak kayda geçti.

HER GÜN SİSTEME BİNLERCE HASAR KAYDI GİRİLİYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (SEDDK) edinilen bilgiye göre, depremin etkilediği 10 şehirden her gün binlerce araç hasar ihbarı geliyor. İhbarların yanı sıra mobil eksperler aracılığıyla tespit edilen araçlarda sisteme dosya olarak kaydediliyor. Plakasız araçların da olduğu bilgisinin yanı sıra sahibi enkaz altında kalmış olan ve binaların altındaki zemin otoparklarda binlerce araç bulunuyor. Henüz çalışmaların tamamlanmadığı şehirlerde sayılar netleşmezken, çalışmaların tamamlandığı Şanlıurfa ve Kilis’te maddi kayıp ile tazminat rakamlarının bu hafta kesinleşmesi bekleniyor.











