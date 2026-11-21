"Gün içerisinde yüzlerce kişi bu sahneyi çekmeye geliyor"









Bölgede yaşayan ve turistlerin yoğun ilgisine tanıklık eden Sevil Bardak ise yapının dizi ve film sahneleriyle hafızalara kazındığını belirtti. Bir yapımda kullanılan sahnenin ardından bölgenin daha da popüler hale geldiğini anlatan Bardak, "Yerli ve yabancı turistler buraya gelip o sahneyi yeniden çekiyor. Gün içerisinde yüzlerce kez bu görüntülere şahit oluyoruz. Sürekli burayı soranlar oluyor. Hangi kapı olduğunu, sahnenin nerede çekildiğini merak ediyorlar. Bazen yukarı çıkmaları gerekiyor ki doğru yeri fark edebilsinler. Bir dönem Deli Yürek dizisinde de buradaki çeşmenin bulunduğu noktaya çekim için çeşme yerleştirilmişti. Aslında orijinalinde orada çeşme yoktu, çekimler sırasında konuldu ve sonrasında da öyle kaldı" diye konuştu.