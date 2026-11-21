Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı silahla öldüren Kenan Arıkan'ın saldırdığı iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Pendik'te kardeşinin eşi tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Meral Ağalar (41) hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polislerin silahını bırakması yönündeki uyarılarına uymayan şüpheli Kenan Arıkan (52), ekiplere de ateş açtı.

Polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi

Olay, saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi.

K.A, boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Ağalar'a silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinde tabanca bulunan Arıkan'a silahını bırakması için uyarıda bulunan polis ekiplerine rağmen şüpheli silahını bırakmadı ve polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine Arıkan yaralı şekilde etkisiz hale getirildi.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı silahla öldüren Kenan Arıkan'ın polislere ateş açmasının ardından soruşturma başlatıldı

DHA Pendik'te Meral Ağalar'ın silahlı saldırıya uğradığı iş yerinde olayın ardından polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ın silahla vurulduğu olay yerinde sağlık ekipleri bir kişiyi sedyeyle ambulansa taşıdı.

DHA Pendik'te Meral Ağalar'ın silahlı saldırıya uğradığı iş yerinde ilerleyen kişiler

Saldırgan hastanede hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan K.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise ağır yaralanan M.A'nın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağalar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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DHA Pendik'te baldızını iş yerinde silahla öldüren Kenan Arıkan'ın olay sonrası ambulans ve polis ekipleri olay yerinde, çevre şeritle kapatıldı.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı silahla öldüren Kenan Arıkan'ın olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi; yetkililer bölgeyi sarı şeritle kapattı.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı silahla öldüren Kenan Arıkan'ın olay yerinde yapılan polis incelemesi sırasında olay yeri inceleme aracı ve çevredeki kalabalık.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Arıkan'ın baldızının çalıştığı iş yerine boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla gittiği ve burada silahla ateş ederek Ağalar'ı öldürdüğü tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DHA Pendik'te baldızını silahla öldüren Kenan Arıkan'ın olay sonrası sevk edildiği ambulans, polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaparken görüldü.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı iş yerinde silahla öldüren Kenan Arıkan'ın olay sonrası polis aracı ve çevredeki güvenlik önlemleri, olay yerinde inceleme sürüyor.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı silahla öldüren Kenan Arıkan olayının ardından olay yerinde toplanan kişiler

Yakınları "Yaşıyor mu?" diye sordu

Saldırıyı duyarak olay yerine gelen Ağalar'ın yakınları, ekiplere "Yaşıyor mu?" diye sordu. Aldıkları yanıtın ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DHA Pendik'te iş yerinde silahla vurularak öldürülen Meral Ağalar'ın yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı iş yerinde silahla öldüren Kenan Arıkan'ın cenazesi, olay yerinden sonra polis ve sağlık ekipleri eşliğinde taşındı.

DHA Pendik'te baldızı Meral Ağalar'ı silahla öldüren Kenan Arıkan'ın olay yerinde yapılan inceleme çalışmaları sürüyor.

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