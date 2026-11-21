Pendik'te kardeşinin eşi tarafından iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Meral Ağalar (41) hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polislerin silahını bırakması yönündeki uyarılarına uymayan şüpheli Kenan Arıkan (52), ekiplere de ateş açtı.
Polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi
Olay, saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi.
K.A, boşanma aşamasında olduğu eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Ağalar'a silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elinde tabanca bulunan Arıkan'a silahını bırakması için uyarıda bulunan polis ekiplerine rağmen şüpheli silahını bırakmadı ve polislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesi üzerine Arıkan yaralı şekilde etkisiz hale getirildi.
Saldırgan hastanede hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan K.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise ağır yaralanan M.A'nın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağalar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Arıkan'ın baldızının çalıştığı iş yerine boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla gittiği ve burada silahla ateş ederek Ağalar'ı öldürdüğü tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yakınları "Yaşıyor mu?" diye sordu
Saldırıyı duyarak olay yerine gelen Ağalar'ın yakınları, ekiplere "Yaşıyor mu?" diye sordu. Aldıkları yanıtın ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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