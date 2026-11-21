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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çalışkanlar Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü 462 konutluk projede inşaat çalışmaları yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Konutların sözleşmede belirtilen tarihten yaklaşık 3 ay önce tamamlanması hedefleniyor; toplam 24 bloktan oluşan projede 20 dükkân ve 1 cami de yer alıyor.

IHA TOKİ'nin Bandırma Çalışkanlar Mahallesi'ndeki 462 konutluk projesinde inşaat yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı; konutlar havadan görüntülendi.

Konutların 382'si 2+1, 80'i 3+1 olarak planlandı

Çalışmalar, Bandırma'nın konut ihtiyacına katkı sağlaması beklenen projede devam ediyor. Çalışkanlar Mahallesi'nde geniş bir alanda yükselen konutların son durumu havadan ve karadan görüntülendi.

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Proje kapsamında 462 konutun, 20 dükkânın ve 1 caminin yanı sıra açık otoparklar, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yer alıyor.

Toplam 462 bağımsız konutun 382'si 2+1, 80'i ise 3+1 daire olarak inşa ediliyor. Teknik proje bilgilerine göre 2+1 dairelerde brüt kullanım alanı yaklaşık 85-90 metrekare, net kullanım alanı ise 66,78 ile 68,91 metrekare arasında değişiyor.

3+1 dairelerin brüt kullanım alanı yaklaşık 105-110 metrekare, net kullanım alanı ise 84,46 metrekare olarak planlandı.

250 kişilik cami ve 20 dükkân da konutlarla birlikte projede bulunuyor. Yeni yerleşim alanının, konut ihtiyacının yanı sıra ticari ve sosyal ihtiyaçlara da cevap vermesi amaçlanıyor.

IHA Bandırma Çalışkanlar Mahallesi'ndeki 462 konutluk TOKİ projesinde inşaat çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaştı, yüklenici firma yetkilisi Muhammed Kocabaş ve bir yetkili proje alanında bir arada görüntülendi.

İhale bedeli 1 milyar 33 milyon 300 bin lira

İhale, 22 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. HBN Elit Enerji ve İnşaat Anonim Şirketi, bedeli 1 milyar 33 milyon 300 bin lira olarak belirlenen işin yükleniciliğini üstlendi.

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IHA Bandırma Çalışkanlar Mahallesi'nde TOKİ'nin 462 konutluk projesindeki binalar, inşaat çalışmalarının yaklaşık yüzde 70'e ulaştığı son durumu gösteriyor.

Müşavirlik hizmetleri, UBM Uluslararası Birleşmiş Müşavirler Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. eliyle yürütülüyor.

Sözleşme 26 Mart 2026 tarihinde imzalandı, yer teslimi ise 30 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İşin süresi yer tesliminden itibaren 500 takvim günü olarak planlandı; sözleşmeye göre bitiş tarihi 11 Ağustos 2027 olarak belirlendi.

IHA Bandırma'nın Çalışkanlar Mahallesi'nde TOKİ'nin 462 konutluk projesinde inşaat yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı; konutlar sözleşme tarihinden 3 ay önce tamamlanmayı hedefliyor.

Sözleşme tarihinden 3 ay önce tamamlanması hedefleniyor

Edinilen bilgilere göre şantiyedeki son durumda projenin genel gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 70'e ulaştı. Konutların iç tefrişatlarının büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiği ve binalarda ısıtma sistemlerinin kurulduğu bildirildi.

Projenin, sözleşmede belirtilen 11 Ağustos 2027 tarihinden yaklaşık 3 ay önce tamamlanması ve bunun için çalışmaların hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde hız kesmeden sürdürülmesi hedefleniyor. Takvim gerçekleşirse konutlar sözleşme bitiş tarihinden daha erken tamamlanabilecek.

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IHA Bandırma'da TOKİ'nin Çalışkanlar Mahallesi'nde yürüttüğü 462 konutluk projede inşaat çalışmaları yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Kesin teslim takviminin netleşmesi ise ilgili süreçlerin tamamlanmasının ardından bekleniyor.

Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları da projenin planlaması içinde yer alıyor. Yüklenici firma yetkilisi Muhammed Kocabaş, yağmur suyu toplama sistemiyle biriktirilecek suların peyzaj çalışmalarında değerlendirileceğini söyledi.

Kocabaş, "Yağmur toplama sisteminde biriken sular peyzaj alanlarında kullanılacak. İnşaatın genel çalışmaları tamamlandıktan sonra altyapı bağlantılarını da gerçekleştireceğiz. Projemizde 250 kişilik bir camimiz bulunuyor. Caminin inşaatı da hız kesmeden devam ediyor. Altyapı bağlantılarını Ayyıldız Mahallesi’ne bağlayacağız. Konutların iç tefrişatları tamamlanmak üzere. Binaların ısıtma sistemleri de kuruldu. Hava şartlarının elverdiği ölçüde çevre düzenlemesi çalışmalarını da tamamlayacağız" dedi.

IHA Bandırma'da Çalışkanlar Mahallesi'nde TOKİ'nin 462 konutluk projesinde inşaat yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı; konutlar havadan görüntülendi.

30 Bin metrekareyi aşan yeşil alan planlandı

Çevre düzenlemesine ilişkin ayrıntılar projenin teknik dokümanlarında da bulunuyor. Bu kapsamda 30 bin 11,17 metrekare yeşil alan oluşturulması ve proje genelinde 1.001 ağaç dikilmesi planlanıyor.

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Yerleşim alanında toplam 251 açık otopark ile çocuk oyun grupları ve spor alanları yer alıyor. 12 otopark ise engelli vatandaşların kullanımına ayrılıyor.

Çalışkanlar Mahalle Muhtarı Osman Kuşçu da projedeki ilerlemeyi değerlendirdi. Kuşçu, çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü, konutların yanı sıra dükkân, cami ve otopark çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kuşçu, "Yaklaşık 7-8 aylık süreç içerisinde 462 konut, dükkânlar, cami ve otopark dâhil olmak üzere projenin yaklaşık yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Hava şartlarına bağlı olarak yüklenici firmanın konutları sözleşmede belirtilen teslim tarihinden 3 ay önce tamamlaması planlanıyor. TOKİ konutları sistemli bir şekilde ilerliyor. Bandırma’nın konut arzına önemli katkı sağlayacak mahallemiz her geçen gün gelişmeye devam edecek. Bu projede emeği geçen herkese ve devletimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışkanlar Mahallesi'nde çalışmaların tamamlanmasıyla yeni bir yerleşim alanının oluşması beklenirken, 462 konutun hak sahiplerine ne zaman teslim edileceği ve çevre düzenlemesinin hangi tarihte tamamlanacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

IHA Bandırma'da Çalışkanlar Mahallesi'nde TOKİ'nin 462 konutluk projesinde inşaat çalışmaları yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştı.

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