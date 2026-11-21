THY, APEX 5 Yıldızlı Global Havayolu ödülünü 7'nci kez kazandı

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından 7'nci kez APEX 5 Yıldızlı Global Havayolu ödülüne layık görüldü. Şirket, ilk kez dünyanın en iyi yiyecek ve içecek hizmeti ödülünü de kazandı.