Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı Mahallesi sınırlarındaki kanyon, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla turkuaz renkli suyun oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı Mahallesi sınırları içindeki kanyon ve su güzergahı, mevsim geçişiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
IHA
Turkuaz su ormanın arasından kıvrılıyor
Yüksek dağların ve sık orman dokusunun arasından kıvrılarak ilerleyen turkuaz renkli su, gün ışığıyla birleşerek bölgeye saklı bir cennet görünümü kazandırıyor.
IHA
Kıyı şeridindeki yeşil çam ağaçları ile sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen yaprakların berrak su yüzeyindeki yansımaları görsel bir şölen sunuyor.
IHA
Vadi yüksek noktalardan panoramik görünüyor
Yüksek noktalardan bakıldığında geniş bir vadi boyunca uzanan panoramik manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir atmosfer oluşturuyor.
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