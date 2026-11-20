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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer altındaki tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında, restorasyon kapsamında önemli aşama kaydedildi.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

420 metre uzunluğundaki tünel hattının temizlendiği çalışmalarda, yer altındaki tarihi su altyapısını ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarını ortaya çıkarmaya yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Bölgede 6 mekan ve 9 tünel tespit edildi

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, gazetecilere konuşurken yapının kuzeydoğu köşesindeki hipoje (mezar yapısı) ve çevresindeki alanlarda yaklaşık iki yıl önce başlatılan temizlik çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü belirtti.

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Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Üst örtüsü yıkık olan mekanların zamanla toprakla dolduğunu anlatan Güleç, yapılan çalışmalarla dolgu toprağın tahliye edildiğini ve kapalı alanların gün yüzüne çıkarıldığını aktardı. Güleç, bölgede şu ana kadar 6 mekan ve 9 tünelin tespit edildiğini de söyledi.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Güleç, bu husustaki araştırmaların sürdüğünü, bazı mekan ve tünellerin Roma dönemine ait olabileceğini, farklı dönemlerde de çeşitli müdahalelerle kullanılmaya devam edildiğini düşündüklerini söyledi.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

En son 2 numaralı tünelin açıldığını ve tünelde ileriye doğru çalışmaların devam ettiğini dile getiren Güleç, "Buradan birtakım örnekler aldık ve analizlerini yapıyoruz. Bu analizlere bağlı olarak da mekan hakkında birtakım bilgiler edineceğiz. Şu anda sadece buranın Roma dönemindeki atriumun altyapılarından biri olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.

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Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Güleç: "Güneye doğru olan tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı'na gidiyor"

Ahmet Güleç, Ayasofya'daki en uzun tünelde çalışmaların 200 metreyi aştığına işaret etti. Tarihi kaynaklarda eski Roma Caddesi'nin Küçük Ayasofya'dan Sarayburnu'na kadar uzandığını gösteren haritalar bulunduğunu, ancak bu güzergahın henüz kesin olarak doğrulanamadığını ifade etti.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Çalışmalar sırasında Yerebatan Sarnıcı yönüne ilerleyen tünel hattına ulaştıklarını, mevcut çalışma sınırlarına geldikleri noktada ise ilerlemeyi durdurduklarını söyleyen Güleç, kuzey yönünde ilerledikten sonra batıya dönen başka bir tünelin de tespit edildiğini anlattı.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Prof. Dr. Güleç, Yerebatan Sarnıcı'nda görev yapan uzmanlardan, sarnıcın içinden Hipodrom (At Meydanı) yönüne uzanan başka bir tünel bulunduğuna ilişkin bilgi aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Burada ilk açtığımız tünel, Ayasofya'ya yakın olan tünel. Güneye doğru olan tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı'na gidiyor. Bütün bunları, içinde senelerin biriktirdiği çamurları boşalttıktan sonra takip ettik. Orada yaklaşık yüzde üç eğimle giden bir tünelimiz var ve hala Ayasofya'nın altından gelen suyumuz var. Muhtemelen Yerebatan Sarnıcı'na akan buradan çıkan bir kaynak ya da başka yerden gelen mesela Bozdoğan Kemeri su dağıtım şebekesinden gelen bir su olabilir ama kaynak olma ihtimali de söz konusu."

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Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Yaklaşık bin metreküp dolgu malzemesi çıkarıldı

Prof. Dr. Güleç, yer altındaki alanlardan yaklaşık bin metreküp dolgu malzemesi çıkarıldığını, bunun yoğunluk hesabıyla yaklaşık 3 bin tona karşılık geldiğini paylaştı.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Çıkarılan malzemenin yıllar içinde biriken çamur, toprak ve geçmiş dönemlerde bahçede yapılan düzenlemeler sırasında ortaya çıkan molozlardan oluştuğunu ifade eden Güleç, bu malzemelerin geçmişte üst örtüsü zarar gören mekanlara doldurularak alanın düzleştirildiğini söyledi.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Bu dolguların temizlenmesiyle kapalı kalan tarihi mekanların yeniden ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Güleç, tünellerin ziyaretçilere açılması konusunda ise "Buranın ziyaretçiye açılması için yapılması gereken daha pek çok çalışma var. Henüz o konuda tam kesin bir karar alınmış değil. Bakanımız da bizler de çok istiyoruz ama burada gezdireceğimiz ziyaretçilerin sağlık, güvenlik konusu vesaire gibi birtakım bilgiler ve eylemler gerekli. Ama bu konuda gerçekten ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz, tartışmalarımız oluyor." diye konuştu.

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Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Şebnem Coşkun Anadolu Ajansı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yapının yer altında bulunan tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlenirken, yer altındaki tarihi su altyapısının ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor.

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