Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer altındaki tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. 420 metre uzunluğundaki tünel hattı temizlendi, incelemeler sürüyor.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer altındaki tarihi tünel ve mekanlarında yürütülen temizlik, kazı, belgeleme ve güçlendirme çalışmalarında, restorasyon kapsamında önemli aşama kaydedildi.
420 metre uzunluğundaki tünel hattının temizlendiği çalışmalarda, yer altındaki tarihi su altyapısını ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarını ortaya çıkarmaya yönelik incelemeler sürüyor.
Bölgede 6 mekan ve 9 tünel tespit edildi
Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, gazetecilere konuşurken yapının kuzeydoğu köşesindeki hipoje (mezar yapısı) ve çevresindeki alanlarda yaklaşık iki yıl önce başlatılan temizlik çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü belirtti.
Üst örtüsü yıkık olan mekanların zamanla toprakla dolduğunu anlatan Güleç, yapılan çalışmalarla dolgu toprağın tahliye edildiğini ve kapalı alanların gün yüzüne çıkarıldığını aktardı. Güleç, bölgede şu ana kadar 6 mekan ve 9 tünelin tespit edildiğini de söyledi.
Güleç, bu husustaki araştırmaların sürdüğünü, bazı mekan ve tünellerin Roma dönemine ait olabileceğini, farklı dönemlerde de çeşitli müdahalelerle kullanılmaya devam edildiğini düşündüklerini söyledi.
En son 2 numaralı tünelin açıldığını ve tünelde ileriye doğru çalışmaların devam ettiğini dile getiren Güleç, "Buradan birtakım örnekler aldık ve analizlerini yapıyoruz. Bu analizlere bağlı olarak da mekan hakkında birtakım bilgiler edineceğiz. Şu anda sadece buranın Roma dönemindeki atriumun altyapılarından biri olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.
Güleç: "Güneye doğru olan tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı'na gidiyor"
Ahmet Güleç, Ayasofya'daki en uzun tünelde çalışmaların 200 metreyi aştığına işaret etti. Tarihi kaynaklarda eski Roma Caddesi'nin Küçük Ayasofya'dan Sarayburnu'na kadar uzandığını gösteren haritalar bulunduğunu, ancak bu güzergahın henüz kesin olarak doğrulanamadığını ifade etti.
Çalışmalar sırasında Yerebatan Sarnıcı yönüne ilerleyen tünel hattına ulaştıklarını, mevcut çalışma sınırlarına geldikleri noktada ise ilerlemeyi durdurduklarını söyleyen Güleç, kuzey yönünde ilerledikten sonra batıya dönen başka bir tünelin de tespit edildiğini anlattı.
Prof. Dr. Güleç, Yerebatan Sarnıcı'nda görev yapan uzmanlardan, sarnıcın içinden Hipodrom (At Meydanı) yönüne uzanan başka bir tünel bulunduğuna ilişkin bilgi aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti:
"Burada ilk açtığımız tünel, Ayasofya'ya yakın olan tünel. Güneye doğru olan tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı'na gidiyor. Bütün bunları, içinde senelerin biriktirdiği çamurları boşalttıktan sonra takip ettik. Orada yaklaşık yüzde üç eğimle giden bir tünelimiz var ve hala Ayasofya'nın altından gelen suyumuz var. Muhtemelen Yerebatan Sarnıcı'na akan buradan çıkan bir kaynak ya da başka yerden gelen mesela Bozdoğan Kemeri su dağıtım şebekesinden gelen bir su olabilir ama kaynak olma ihtimali de söz konusu."
Yaklaşık bin metreküp dolgu malzemesi çıkarıldı
Prof. Dr. Güleç, yer altındaki alanlardan yaklaşık bin metreküp dolgu malzemesi çıkarıldığını, bunun yoğunluk hesabıyla yaklaşık 3 bin tona karşılık geldiğini paylaştı.
Çıkarılan malzemenin yıllar içinde biriken çamur, toprak ve geçmiş dönemlerde bahçede yapılan düzenlemeler sırasında ortaya çıkan molozlardan oluştuğunu ifade eden Güleç, bu malzemelerin geçmişte üst örtüsü zarar gören mekanlara doldurularak alanın düzleştirildiğini söyledi.
Bu dolguların temizlenmesiyle kapalı kalan tarihi mekanların yeniden ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Güleç, tünellerin ziyaretçilere açılması konusunda ise "Buranın ziyaretçiye açılması için yapılması gereken daha pek çok çalışma var. Henüz o konuda tam kesin bir karar alınmış değil. Bakanımız da bizler de çok istiyoruz ama burada gezdireceğimiz ziyaretçilerin sağlık, güvenlik konusu vesaire gibi birtakım bilgiler ve eylemler gerekli. Ama bu konuda gerçekten ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz, tartışmalarımız oluyor." diye konuştu.
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