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Soğuyan havalar ve açılan okulların ardından kapalı alanlarda vakit geçirmenin uzaması, çocukluk çağı enfeksiyonlarını da beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dicle Çelik, kış dönemini daha az riskle geçirmeleri için ebeveynlere kritik uyarılarda bulundu.

Ailelerin en büyük endişesi, okulların açılıp havaların soğumasıyla çocuklarının sık sık hastalanması oluyor. Pencerelerin kapanması, havasız ve kalabalık ortamlarda geçen sürenin uzaması ve açık hava aktivitelerinin azalması enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.

Ebeveynlerin bu süreci paniğe kapılmadan yönetebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları Liv Hospital Vadistanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik paylaştı.

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Yılda 7-8 enfeksiyon normal kabul edilebilir

Eylül ayından haziran ayına kadar olan süreçte yılda 7-8 kez enfeksiyon geçirilmesinin normal kabul edilebileceğini belirten Uzm. Dr. Dicle Çelik, okula yeni başlayan çocukların özellikle ilk yıl çok sık enfeksiyon geçirdiğine dikkat çekti.

Enfeksiyonun boyutunun kritik önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Eğer çocukta hastaneye yatış gerektiren ağır alt solunum yolu enfeksiyonları veya böbrek iltihapları gibi ciddi tablolar gelişiyorsa, altta yatan başka bir hastalık ya da bağışıklık sistemi sorunu olup olmadığının araştırılması gerekiyor" diye konuştu.

IHA İv Hospital Vadistanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik

Okula dönüş kararı hekimle birlikte verilmeli

Çocukların okula dönüş zamanına mutlaka hekimle birlikte karar verilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Çelik, her hastalığın bulaştırıcılık süresinin farklı olduğunu hatırlattı.

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El-ayak-ağız hastalığında döküntüler kuruyana kadar yaklaşık 7-10 gün evde kalınması gerektiğini söyleyen Çelik, Beta enfeksiyonunda ise antibiyotik tedavisine başlandıktan 48 saat (4 doz) sonra ateş de yoksa bulaştırıcılığın sona erdiğini kaydetti.

Kışı daha az riskle atlatmanın 15 yolu

Çelik'in kış aylarında çocukların sağlığını korumaya ve hastalık süreçlerini doğru yönetmeye yönelik 15 önerisi şöyle:

Evde takip ve hekim kontrolü başlığında ebeveynlerin, enfeksiyon sürecinde çocuğu evde nasıl takip edeceklerini ve hangi belirtilerde doktora başvuracaklarını bilmesi gerekiyor.

Burun temizliği için çocuğun rahat nefes alması ve ağzı açık uyumaması amacıyla yaşa uygun serum fizyolojik damlalar, okyanus suları veya hekimin önerdiği spreylerle burun açıklığı sağlanmalı.

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Bol sıvı tüketimi konusunda anne sütü alan bebekler sık sık emzirilmeli, daha büyük çocuklarda ise suyun yanı sıra ıhlamur ve papatya gibi bitki çaylarıyla sıvı alımı desteklenmeli.

Ateş takibinin koltuk altından ya da ölçüm zorlaşıyorsa kulaktan ölçüm yapan cihazlarla doğru şekilde yapılması gerekiyor.

Kilo ve yaşa uygun ilaç dozu konusunda Çelik, "Ateş düşürücüler çay veya tatlı kaşığıyla değil; şurubun kendi ölçeğiyle, çocuğun yaşına ve kilosuna uygun mililitre hesabıyla verilmeli." dedi. Gerektiğinde fitil veya tablet formlarının da değerlendirilmesi gerekiyor.

Ortam ısısı ve kıyafet seçiminde ise ateşli dönemlerde evin sıcaklığının düşürülmesi ve çocuğun üzerindeki kıyafetlerin inceltilmesi öneriliyor.

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Ateş korkusuna kapılmamak gerekiyor, çünkü viral enfeksiyonlarda bu korku nedeniyle gereksiz yere ateş düşürücü kullanımından kaçınılmalı.

Gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyaran Çelik, "Her boğaz kızarıklığı veya ateşte antibiyotiğe başvurulmamalı; viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin yeri olmadığı unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Geçirilen enfeksiyonlar bağışıklık sistemini geçici olarak zayıflatıp ikincil enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle akut ve ateşli dönemde çocuğun evde dinlendirilerek hem kendisinin hem de çevresinin korunması gerekiyor.

Beslenme, aşı ve ev ortamı

Akut dönem atlatıldıktan sonra bağışıklığı güçlendirmek için çocukların katkısız ve koruyucusuz gıdalarla beslenmesi gerekiyor.

Sağlıklı çocuk kontrollerinin aksatılmaması ve aşı takviminin eksiksiz uygulanması da öneriler arasında yer alıyor.

Alışveriş merkezlerindeki kapalı oyun alanları ve top havuzları yerine park ve bahçeler gibi açık alanların tercih edilmesi gerekiyor.

Çocukların kontrollü şekilde güneş ışığından faydalanması ve düzenli spor yapması sağlanmalı.

Büyüme hormonu salınımı ve bağışıklık sistemi için çocukların yaşlarına uygun saatte yatması ve yeterli süre uyuması gerekiyor.

Kış aylarında ev sıcaklığı 21-24 derece arasında tutulmalı, ortam nemi yüzde 50-55 civarında dengelenmeli ve odalar sık sık havalandırılmalı.

Ebeveynlerin bu kurallara dikkat etmesi halinde çocukların okuldaki kalabalık ortamlarda dahi enfeksiyon riskini en aza indirebileceklerini Uzm. Dr. Dicle Çelik sözlerine ekledi.

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