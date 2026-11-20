Acıbadem Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zarife Açıkgöz, akciğer kanserinin en önemli önlenebilir risk faktörünün sigara olduğunu söyledi.

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Sigara kullanımı, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenleri arasında yer alan akciğer kanserinin gelişimindeki en önemli önlenebilir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyon kişiye akciğer kanseri tanısı konulduğunu, 1,9 milyon kişinin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini Acıbadem Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zarife Açıkgöz belirtti.

Açıkgöz, sigara kullanımının hastalığın en önemli önlenebilir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 85’inin tütün kullanımıyla ilişkili olduğuna dikkat çekti.

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Sigara akciğer hücrelerinin DNA’sına zarar veriyor

Açıkgöz, sigara içen kişilerde akciğer kanseri gelişme riskinin hiç sigara içmeyenlere kıyasla 15 ila 30 kat daha yüksek olabildiğini söyledi.

Riskin sigaraya başlama yaşı, günlük tüketilen sigara miktarı ve kullanım süresiyle yakından ilişkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıkgöz, sigara dumanında 70’ten fazla kanserojen madde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu zararlı maddeler akciğer hücrelerinin DNA’sına doğrudan zarar vererek zaman içerisinde kansere yol açabilecek hücresel değişikliklere neden olmaktadır. Uzun süreli sigara maruziyeti aynı zamanda akciğerlerde kronik iltihaplanmaya ve hücre hasarına yol açarak kanser gelişimi için uygun bir ortam oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

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IHA Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zarife Açıkgöz

Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil

Açıkgöz, akciğer kanseriyle mücadelede sigaranın bırakılmasının her aşamada önem taşıdığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akciğer kanserinden korunmanın en etkili yollarından biri sigaraya hiç başlamamak, sigara kullanan kişiler için ise mümkün olan en kısa sürede bırakmaktır. Akciğer kanseri tanısı alan hastalar da hastalıklarının hangi evresinde olurlarsa olsunlar sigarayı bırakmanın sağlayabileceği faydaları göz ardı etmemelidir. Bu süreçte profesyonel destek alınması, sigara bırakma polikliniklerinden ve uygun tedavi seçeneklerinden yararlanılması önemlidir. Unutulmamalıdır ki sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir."

Pasif içicilik de ciddi bir risk

Açıkgöz, sigaranın zararlarının yalnızca sigara içen kişilerle sınırlı olmadığını, pasif içiciliğin de önemli bir sağlık tehdidi oluşturduğunu dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigara dumanına maruz kalan kişiler de tütünün içerdiği kanserojen maddeleri solumaktadır. Araştırmalar, pasif sigara dumanına maruz kalmanın hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri riskini yaklaşık yüzde 20-30 oranında artırabildiğini göstermektedir. Bu nedenle kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalmanın önlenmesi, toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

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