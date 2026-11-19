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Fransa'daki Bordeaux Üniversitesi araştırmacıları, kronik yalnızlık yaşayan 65 yaş üstü kişilerde demans (bunama) riskinin yüzde 38 arttığını tespit etti.

Çalışmada, 1988-2018 yıllarında 65 yaş üstündeki 3 bin 777 kişi incelendi.

Kronik yalnızlık grubunda demans oranı yüzde 49

Katılımcılar "hiç yalnız olmayanlar", "ara sıra yalnızlık yaşayanlar" ile "kronik yalnızlık yaşayanlar" olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Demans, kronik yalnızlık grubundaki kişilerin yüzde 49'unda gelişti.

Aynı oran ara sıra yalnızlık yaşayanlarda yüzde 34, hiç yalnızlık yaşamayanlarda ise yüzde 33 olarak kaydedildi.

Kronik yalnızlığın hiç yalnızlık hissetmeyenlere kıyasla demans riskini yüzde 38 artırdığını, ara sıra yaşanan yalnızlığın ise risk üzerinde belirgin bir etkisinin bulunmadığını istatistiksel analizler gösterdi.

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Peres: Bu ayrım çok önemli

Bordeaux Halk Sağlığı Merkezinden kıdemli araştırmacı Karine Peres, basına yaptığı yazılı açıklamada, "Çoğu insan yaşamının bir döneminde yalnızlık yaşıyor ancak demans riskini artırabilecek olan, yalnızlığın kronik ve kalıcı hale gelmesi. Bu ayrım çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kronik yalnızlığın, uzun süreli stres ve bağışıklık sistemine olumsuz etkisiyle iltihaplanmayı tetiklediğini Peres söyledi.

Peres, yalnızlığın ayrıca fiziksel etkinliğin azalması ve kötü beslenmeyle ilişkili olduğuna işaret ederek bunların da demans için risk etkeni olan kalp-damar hastalıkları ve diyabeti tetiklediğini belirtti.

Araştırmanın başyazarı Bordeaux Üniversitesinden Yvanna Simon ise "Sağlık çalışanları, sosyal hizmet uzmanları ve politika yapıcılar, toplumsal risk göstergesi olarak yalnızca birlikte yaşama durumuna odaklanmamalı, kişilerin bağ kurma ve yalnızlık konusundaki kendi algılarını da hesaba katmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Araştırmanın bulguları, "Aging&Mental Health" dergisinde yayımlandı.

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