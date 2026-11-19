Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Soydinç, kalp pilinin her ritim bozukluğunda kullanılmadığını ve tedavi kararının hasta şikâyetleri ile kalp ritmine göre…

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Serdar Soydinç, kalp pilinin her ritim bozukluğunda kullanılmadığını ve tedavi kararının hastanın şikâyetleri ile kalp ritmi değerlendirilerek verildiğini ifade etti.

Soydinç, "Kalp, vücuda kan pompalamak için düzenli elektriksel uyarılarla çalışıyor. Bu elektriksel sistemde meydana gelen sorunlar, kalbin normalden yavaş atmasına veya elektriksel uyarıların kalp içerisinde sağlıklı şekilde iletilememesine neden olabiliyor. Özellikle kalp atımının belirgin şekilde yavaşladığı bazı durumlarda baş dönmesi, halsizlik, çabuk yorulma, bayılma ve bayılacak gibi olma şikayetleri görülebiliyor" dedi.

Kalp pili hangi durumlarda takılır?

Soydinç, bu tür durumlarda kalbin ritmini desteklemek amacıyla kullanılan önemli bir tedavi seçeneğinin kalp pili olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Soydinç, "Kalp pili, kalbin elektriksel iletim sisteminde meydana gelen bazı bozukluklarda ve kalp atım hızının vücudun ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yavaşladığı durumlarda kullanılabiliyor. Özellikle nabız düşüklüğü (bradikardi), kalp bloğu ve nabızda duraklama (pause) yaşayan hastalarda kalp pili tedavisine ihtiyaç duyulabiliyor. Bunun yanı sıra bazı kalp yetmezliği hastalarında, kalbin kasılma ve elektriksel uyum sorunlarına bağlı olarak özel kalp pili sistemleri tercih edilebiliyor. Hayati ritim bozukluğu riski taşıyan bazı kalp hastalarında ise ani kalp durmasını önlemeye yönelik şok özelliği bulunan cihazlar (ICD) kullanılabiliyor. Bununla birlikte her ritim bozukluğu kalp pili gerektirmiyor. Kalbin hızlı atmasıyla seyreden ritim bozuklukları, kalbin yavaş çalışmasına bağlı sorunlardan farklı şekilde değerlendiriliyor. Bu nedenle cihaz kararı; hastalığın türüne, hastanın şikâyetlerine, kalp fonksiyonlarına ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre belirleniyor" dedi.

Bayılma ve baş dönmesine dikkat

Soydinç, "Kalp ritminin aşırı yavaşlaması, beyne ve diğer organlara yeterli kanın ulaşmasını etkileyebiliyor. Bu durum hastalarda açıklanamayan bayılma, baş dönmesi, çabuk yorulma, nefes darlığı ve günlük aktivitelerde zorlanma gibi belirtilere neden olabiliyor. Özellikle tekrarlayan bayılma atakları ve nedeni açıklanamayan baş dönmeleri yaşayan kişilerin kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Kalp ritmini incelemek amacıyla elektrokardiyografi (EKG), Holter ritim takibi ve gerekli görülen diğer tetkiklerden yararlanılabiliyor. Kalp pili, genellikle göğüs bölgesinde deri altına yerleştirilen küçük bir cihaz ve kalbe uzanan elektrotlardan oluşuyor. Kalbin elektriksel aktivitesini takip eden cihaz, ihtiyaç duyulduğunda kalbe elektriksel uyarı göndererek kalp atımının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Kalp pilinin türü, hastanın ritim problemine ve klinik ihtiyacına göre belirleniyor. Geleneksel kalp pillerinin yanı sıra uygun hastalarda farklı özelliklere sahip cihazlar da tercih edilebiliyor. İşlem, hastanın durumuna ve kullanılacak cihazın türüne göre planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kalp pili takılan hastalar normal yaşamına dönebilir mi?

Prof. Dr. Soydinç, "Kalp pili takılması, hastaların günlük yaşamdan tamamen uzaklaşması gerektiği anlamına gelmiyor. İşlem sonrasında doktorun önerilerine uyulması ve düzenli cihaz kontrollerinin yapılması önem taşıyor. İyileşme sürecinin ardından birçok hasta günlük aktivitelerine geri dönebiliyor. Kalp pili bulunan kişilerin cihaz kontrollerini aksatmaması, kullandıkları ilaçları doktor önerisi dışında değiştirmemesi ve tıbbi işlemler öncesinde kalp pili taşıdıklarını sağlık ekibine bildirmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Soydinç, tekrarlayan bayılma, açıklanamayan baş dönmesi ve belirgin halsizlik gibi şikâyetlerin kalp ritmi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Doğru hastada ve doğru zamanda uygulanan kalp pili tedavisinin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayabildiğini vurguladı.

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