Eğlence için bindiği go-kart hayatını kararttı. Mardin'de go-kart aracına saçlarını kaptırarak saçlı derisinin bir bölümünü kaybeden 18 yaşındaki Büşra Bayır, yaklaşık 7 saatlik mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.
Mardin'de go-kart aracına saçını kaptıran Büşra Bayır'ın kopan saçlı derisi, yaklaşık 7 saat süren mikrocerrahi operasyonla dikildi.
GO-KARTTA KORKUNÇ KAZA
Kentte yaklaşık 4 ay önce ablası ve arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine giden Bayır (18) bindiği go-kart aracıyla pistte tur atarken saç bağı çözüldü ve saçları aracın motor kısmına dolandı.
Saçlı derisinin bir bölümü kopan genç kız, ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bayır, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İleri tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Bayır, burada ameliyata alındı.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erbatur ve ekibi, kopan saçlı deriyi mikrocerrahi operasyonla yerine dikti.
Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından 12 gün yoğun bakımda kalan Bayır, serviste de 11 gün süren tedavisinin ardından 3 ay önce taburcu edildi.
Sağlığına kavuşan genç kız, hastaneye kontrol amacıyla geliyor.
"NADİR GÖRÜLEN VAKA"
Hastanın kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erbatur, "Saçlı deride üçte biri kadar bir bölgenin tamamen koptuğu, damarlarından ayrıştığı bir yaralanmaydı. Nadir görülen vakalardan biriydi. Bunlar zor ve ölüm riski taşıyan ameliyatlar. Mikroskop altında mikrocerrahi yöntemle bu onarımı başardık, dokunun yaşayabilir hale gelmesini sağladık. Bu hastalar bazen bize ulaşamayabiliyor, gelemeyebiliyorlar. O zaman da doku yaşamamış oluyor. Bu sefer de hastanın kafatası, kemiği açıkta kalıyor. Çok daha zor ameliyatlar bazen önümüze çıkabiliyor veya o bölge saçsız kalabiliyor" dedi.
"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"
Kazanın hem sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Bayır, şunları söyledi:
"Eğlenmek için go-kart aracına bindiğimde saçımın bağlanması söylendi ama bone veya başka bir şey verilmedi. Saçım bir ara açıldığında mekanizmaya sıkıştı ve 2-3 saniyede zaten derim kopmuştu. Diyarbakır'a sevk edildim. Yaklaşık 7 saatlik ameliyat sonucunda yoğun bakımda kaldım. Tedavim çok iyi ilerledi ama geçirdiğim kaza hayatımı bir anda değiştirdi. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da çok zor bir süreçten geçiyorum. Kaza sonrasında yaşadığım tedavi süreci, geçirdiğim operasyonlar, karşılaştığım zorluklar benim için oldukça yıpratıcı oldu. Hayatımın normal akışına dönmesi beklediğimden çok daha uzun ve zorlu oldu"
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