"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Kazanın hem sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Bayır, şunları söyledi:

"Eğlenmek için go-kart aracına bindiğimde saçımın bağlanması söylendi ama bone veya başka bir şey verilmedi. Saçım bir ara açıldığında mekanizmaya sıkıştı ve 2-3 saniyede zaten derim kopmuştu. Diyarbakır'a sevk edildim. Yaklaşık 7 saatlik ameliyat sonucunda yoğun bakımda kaldım. Tedavim çok iyi ilerledi ama geçirdiğim kaza hayatımı bir anda değiştirdi. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da çok zor bir süreçten geçiyorum. Kaza sonrasında yaşadığım tedavi süreci, geçirdiğim operasyonlar, karşılaştığım zorluklar benim için oldukça yıpratıcı oldu. Hayatımın normal akışına dönmesi beklediğimden çok daha uzun ve zorlu oldu"