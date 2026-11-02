Mardin’de iki araç çarpıştı: Dördü çocuk altı yaralı
00:49, 02/11/2026, Pazartesi
AA
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi’nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, V.T. (44), D.K. (33), S.K. (13), İ.T. (10), N.K. (10) ile Z.K. (10) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Başlıklar :KızıltepeMardinTrafik Kazası