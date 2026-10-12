Çocukların tehlikeli oyunu 8 yaşındaki Emine'nin sonu oldu
13:13, 12/10/2026, Pazartesi
DHA
Küçük Emine, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mardin'de, park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa alıp el frenini indirdi. Traktörün geriye doğru hareket etmesi sonucu altında kalan 8 yaşındaki Emine Temel, hayatını kaybetti.
Olay, 9 Ekim’de ilçeye bağlı kırsal İkisu Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; evin bahçesinde park halindeki traktörle oynayan çocuklar, aracın vitesini boşa alıp el frenini indirdi.
Geriye doğru hareket eden traktör, Emine Temel’in üzerinden geçti.
Traktörün altında kalan Emine, olay yerinde hayatını kaybetti.
Emine Temel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından İkisu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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