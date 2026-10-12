Antalya-Isparta karayolunda midibüs devrildi: Yaralı yolcular var
Antalya Isparta karayolunda Topallı mevkisinde yolcu midibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA KAZA
Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.
1'İ AĞIR 17 YARALI
Antalya Valiliği, Aksu ilçesinde midibüsün devrildiği kazada 17 yaralı olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Antalya-Isparta kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 23 yolcudan 17'si yaralanmıştır. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır. Kazayla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."
Antalya'nın Aksu ilçesindeki midibüs kazasının ardından Aksu Kaymakamı Cevat Çelik ile Vali Hulusi Şahin olay yerine gelerek, çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerden kazaya ilişkin bilgi alan Vali Şahin, "Ağır yaralı yolcumuzun durumu kritik değil" dedi.
Vali Şahin, kazaya ilişkin kamera görüntülerini aracın şoförü Hüseyin Taşçı'ya cep telefonundan izleterek, "Hızlı geliyormuşsun" dedi. Midibüsün, Tekirdağ Çerkezköy'den Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu getirdiği kaydedildi. Ekiplerin çalışmasının ardından devrilen aracın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.