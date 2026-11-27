Samsun'da, Duygu Aslan ile Tuncay Aslan’ın boşanma protokolünde, kadının eski eşinin soyadını 10 yıl süreyle kullanmasına ilişkin anlaşma Yargıtay’dan döndü. Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Kasım 2024’te protokolü onaylayarak boşanmaya karar verirken, karar 17 Aralık 2024’te kesinleşti.
KANUN YARARINA BOZULDU
Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, boşanan kadının eski eşinin soyadını kullanabilmesi için bu kullanımda menfaatinin bulunduğunu ve eski eşine zarar vermeyeceğini ispatlaması gerektiğini belirtti. Şartların değişmesi halinde erkeğin soyadı kullanma izninin kaldırılmasını isteyebileceğini de vurgulayan Yargıtay, yerel mahkemenin bu hususları gözetmeden verdiği kararı 1 Ekim 2026’da oy birliğiyle kanun yararına bozdu.
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