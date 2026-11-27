İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan Ekrem İmamoğlu, aynı gün İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu, tutukluluğu nedeniyle haklarının ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. İmamoğlu, başvurusunda tutuklama tedbirinin hukuki olmadığını, tutukluluğunun makul süreyi aştığını ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığını ileri sürdü. Ayrıca sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığını, tutukluluk incelemesi sonuçlarının kendisine tebliğ edilmediğini ve tutukluluğunun devamına ilişkin karara yaptığı itirazın incelenmediğini belirtti. İmamoğlu, bu nedenlerle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama tedbiri nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini savundu. Başvuruyu inceleyen AYM, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine karar verdi. AYM kararının gerekçesinin daha sonra yazılacağı öğrenildi.

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