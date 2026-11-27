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CHP yönetiminin başka parti adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle disipline sevk ettiği ve 16 Ekim'de ihraç ettiği 48 isimden 33'ü, Yeni Parti'nin 160 kişilik Parti Meclisi'ne (PM) dahil edildi. Bu isimlerden 7'si, Özel'in açıkladığı 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev aldı.

KRİTİK GÖREVLERE GETİRİLDİLER

CHP'den ihraç edilen isimlerden Selin Sayek Böke genel sekreterliğe, Aylin Nazlıaka sosyal politikalara, İlhan Cihaner sendikalar ve meslek örgütleriyle ilişkilere getirildi. Hikmet Erbilgin saha çalışmaları ve örgütlenmeyi yürütecek. Serkan Özcan Hazine ve Maliye politikalarından, Yankı Bağcıoğlu millî savunma politikalarından sorumlu olacak. Gül Çiftçi ise seçim ve hukuk işlerini üstlenecek.

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLACAKLAR

Bu isimlerden 33'ünün PM'de, 7'sinin de MYK'da yer alması, iki parti arasındaki kadro geçişini gözler önüne serdi. Özel'in yeni yönetiminde kritik görevlere getirilen bu isimler, Yeni Parti'nin hem karar hem de yürütme organlarında etkili konuma geldi.

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