Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon tasfiye sürecinde 401 bin 754 tekil yatırımcının ana parasının ödendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ortak bir basın toplantısı düzenleyerek fon soruşturmasında atılan adımları kamuoyuyla paylaştı. Yılmaz tasfiye sürecindeki, Gürlek adli soruşturmadaki, Şimşek ise yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle….

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

*Yarın (bugün) itibarıyla bu 131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacak.

*Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı yüzde 98'ine tekabül etmektedir.

*401 bin 754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarı (ana para) ödenmiş olacaktır. Bu da tekil yatırımcının yüzde 80’ine tekabül etmektedir.

10 BİN YATIRIMCIYA ÖDEME OLMADI

Bu süreçte nakdi olarak 21 bin 723 kişi, ara ödemelerde esas aldığımız, kanuni çerçevede esas aldığımız 1 milyon TL ödeme almıştır. Geçtiğimiz günlerde "1 milyon TL alan yok" şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın (bugün) itibarıyla 21 bin 723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır nakdi olarak. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır.

Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kâr elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur. Böyle durumda olan 10 bin 680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler.

45 MİLYAR TL TAHSİLAT

Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL'nin üzerinde bir tahsilat sağlanmıştır. Diğer bir husus yurt dışındaki varlıklardır, yurt dışına çıkarılan varlıklar. Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak söz konusudur. Sadece 9 fonla ilgili olağanüstü tasfiye sürecinde devam edecektir. Fonlar likit hale dönüştürdükçe ödemeler normal tasfiye sürecindeki kurallar çerçevesinde payları oranında devam edecektir. Bu varlıklar nihai tasfiye aşamasında payları oranında dağıtılacaktır.

SEÇİMLER 2028'DE

Bir miktar öne alınmış bir seçim elbette olabilir. Ancak seçim tarihinde bir tartışma yok. Seçim tarihi 2028 yılında.

İddianamenin yazımı başladı

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalarda toplam 638 şüpheli bulunuyor. Bunlardan 138'i tutuklandı, 300'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 44 şüpheli hakkında da yakalama kararı var. Yurt dışına kaçtığı belirlenen 13 kişinin iadesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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5 şüpheli gerçek kişi ile 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konuldu. Banka hesapları üzerinde gerekli işlemler gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ana soruşturma tamamlanmış olup iddianame yazım aşamasına geçilmiştir.

Bu süreçte yeni şüpheliler ortaya çıkabilir. Soruşturma devam ediyor. Suç işleyenle suç işlemeyeni birbirinden ayırıyoruz. Yargı, hiç kimsenin makamına bakmadan sonuna kadar gidiyor.

Yurt dışına çıkarılan paraların Türkiye'ye iadesi için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 13 milyar Türk lirası tutarındaki paranın geri getirilmesi için adli işbirliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Destek Faktoring bağlantılı olduğu belirtilen ve tutuklu bulunan Aytunç Kumova'nın Dubai’da 6 milyar lira civarında parası var. İnşallah bu hafta bu paranın Türkiye'ye gelmesini temenni ediyoruz.

Şüpheli olan bir kişi hakkında mutlaka dava açılacak diye bir şey yok. Somut delillere göre iddianame veya takipsizlik kararı verilir. Kamu davası açılıp açılmayacağı tamamen bağımsız yargı makamlarının kararıdır.

Yapay zeka takip edecek

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK:

Fon piyasalarında benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklikler yapılacak.

Bu tür sorunların bir daha yaşanmaması için önemli bir mevzuat değişikliği içeriyor. Sorumlu fonlara erken ve etkin müdahale yetkisi veriliyor. SPK'ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi bu anlamda güçlendiriliyor.

Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir yasal kazanım mekanizması kuruluyor. Bu tasfiye için özel bir kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurulmuştu ama bu mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz.

Yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Sermaye Piyasası Kurulumuz, TÜBİTAK gibi kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak. Yine acil verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu kurulacak.

Vergi Denetim Kurulu'ndan 25 müfettiş sermaye piyasalarına yönelik çalışmalarda görevlendirildi. İhtiyaç halinde bu sayı artırılacak

56 hisseyle ilgili inceleme yapılmıştır. Bunlarla alakalı 7 hissede 550 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuştur. 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulanmış, 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir.

Yatırımcıların ana paranın artırılması yönündeki taleplerini anlıyoruz ve saygıyla karşılıyoruz. Eğer varlık veya geri kazanım üzerinden yeterli kaynak oluşturulursa net yatırım tutarına ek olarak TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması üzerinden hesaplama yapılabilecek. Bunun için kaynak bulunması gerekiyor.

Tasfiye kapsamındaki 131 fonun 112'si hisse senedi yoğun fonlardan oluşuyor. Bunlarda stopaj zaten sıfır. Kesinti ağırlıklı olarak 19 fonda, özellikle para piyasası ve bazı serbest fonlarda yapıldı. Kesintiler yapıldığı tarihte yürürlükteki kanunlara uygundu. Vergi hatası bulunmadığı için mevcut mevzuat çerçevesinde iade yapılması söz konusu değil.

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