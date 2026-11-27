Suriye vatandaşı Monawar Saidallah’ın, hem Suriye hem Türk vatandaşı Salah Chama’ya açtığı anlaşmalı boşanma davasında Yargıtay’dan dikkat çeken karar çıktı. Mersin 7. Aile Mahkemesi’nin 19 Mart 2024’te verdiği boşanma kararı kesinleşirken, Adalet Bakanlığı dosyayı Yargıtay’a taşıdı.
EN AZ BİR YIL SÜRMELİ
İncelemede erkeğin Türk nüfus kayıtlarında tarafların evli görünmediği belirlendi. Yargıtay, birden fazla vatandaşlığı bulunan Türk vatandaşları için Türk hukukunun uygulanması gerektiğini belirterek, anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi şartına dikkat çekti. Mahkemelerin dava şartlarını yargılamanın her aşamasında kendiliğinden araştırmakla yükümlü olduğu vurgulandı.
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