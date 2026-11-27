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Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için cenaze töreni düzenlendi.

İLK TÖREN ESKİŞEHİR’DE

Şehit askerler için ilk tören Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yapıldı. Şehitlerin aileleri ve yakınlarının da katıldığı törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün cenazesi, memleketi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin annesi Şerife, babası İbrahim, eşi Aynur, çocukları İbrahim (13) ve Masal Çöl (13) ile yakınları gözyaşı döktü.

EVLATLARININ TABUTUNA SARILDILAR

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın cenazesi, Kayseri’de defnedildi. Şehidin eşi Tuğba ve çocukları, annesi Fatma Nursen, babası Ertuğrul Erarslan ve yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erarslan’ın naaşı, Kayseri Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

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BAKANLAR DA KATILDI

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın cenazesi, Antalya’da toprağa verildi. Cenaze töreninde Gürdağ’ın annesi Naime, babası Süleyman ve eşi Alaksandra Gürdağ gözyaşı döktü. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri de katıldı. Gürdağ’ın naaşı, Antalya Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.

AĞABEYİNİN FOTOĞRAFINI tAŞIDI

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut için (33) memleketi Sivas’ta tören düzenlendi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine, şehidin babası Kadir (60) ve annesi Hülya Karabulut (53), eski eşi Seda Bayraktar, çocukları Yiğit Efe (6) ve Eliz Ece (3) ile protokol üyeleri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı. Şehidin naaşı Kangal ilçesindeki Alacahan’daki köy mezarlığına defnedildi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şehit Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın (44) naaşı, memleketi Denizli’ye getirildi. Şehit Demirhan’ın cenazesi, bugün Sarayköy ilçesi Ağalar Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

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ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit 5 askerin ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziye dileklerini iletti.

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