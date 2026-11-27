İBB’nin otopark çıkmazı

İstanbul’a 100 bin araçlık yeni otopark kazandırma sözü veren İBB, aradan geçen 7 yılda bu vaadini yerine getiremedi. İBB’nin kendi verileri, hedeflenen otopark kapasitesinin yalnızca yüzde 23,2’sinin hayata geçirilebildiğini ortaya koydu. Üstelik İSPARK’ın araç kapasitesi 2024’ten Temmuz 2026’ya kadar 5 bin 904 azalarak 117 bin 605’e geriledi.