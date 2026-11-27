Yüksek Mahkeme, soruşturma aşamasında yasağa karşı hâkime itiraz imkânı tanınmamasını ve yasaklı taraftarların maç saatinde karakola gitme zorunluluğunu Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
HAK TALEP EDEBİLMELİLER
AYM, uzun süre devam edebilen bu uygulamalarda kişilerin meslek, çalışma ve ailevi durumlarının gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şartları değişen taraftarlara yükümlülüğün hafifletilmesini veya kaldırılmasını isteme hakkı verilmemesinin ağır bir müdahale oluşturduğunu belirten Mahkeme, müsabaka yasağının teknolojik imkânlarla denetlenebileceğine işaret etti.
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