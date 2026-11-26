Bu denetim binanın depreme dayanıklı olup, olmadığının testi değil. Bu sadece denetim hizmeti almış binaların sonradan kullanıcılar tarafından herhangi bir tahribata, herhangi bir farklı amaca yönelik birtakım düzenlemeler yapılıp yapılmadığının kontrolü aslında. Dolayısıyla vatandaşlarımız binaları bizler kontrol etmeye başladığımızda işte binalarımız yıkılır veya işte şikayet edilir noktasında bir endişe taşımasınlar. Yapılacak olan tespitler aslında binanın güvenliğine esas tespitler ve kontroller"