TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün üretim, ihracat ve yatırım performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üreticilerin artan maliyetlerini hafifletmek amacıyla 2026 yılı tarımsal desteklerine 30 milyar liralık ek kaynak tahsis edildiğini belirten Yumaklı, yıl sonunda bitkisel üretimin 143,1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Tarımsal hasılanın geçen yıl 83,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yumaklı, 2026 sonunda bu tutarın 90 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının geçen yıl 32,6 milyar dolara ulaştığını, ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olarak gerçekleştiğini aktaran Yumaklı, bu yıl ihracatın 33 milyar doları aşacağını öngördüklerini bildirdi.

HUBUBAT ALIMLARINA 226 MİLYAR LİRA ÖDEME

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 769 noktada 12,3 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdiğini belirten Yumaklı, üreticilere alınan ürünler karşılığında 226 milyar lira ödeme yapıldığını ve ödemelerin sürdüğünü söyledi. Gökçeada'nın Organik Tarım Havzası ilan edileceğini açıklayan Yumaklı, 2027 yılında

10 dekar ve altındaki seraların modernizasyonuna yönelik rehabilitasyon projesinin başlatılacağını bildirdi. Hayvancılıkta yem bitkileri üretiminin desteklendiğini belirten Yumaklı, desteklenen alanın 2025'te 867 bin hektara yükseldiğini, yıl sonunda 1 milyon hektarı aşmasının beklendiğini kaydetti.

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2027'DE 307 YENİ TESİS FAALİYETE GEÇECEK

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2025 yılında 321 tesisin tamamlandığını, 2026 yılı sonunda 300 tesisin daha hizmete alınacağını belirten Yumaklı, 2027 yılında 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere toplam 307 tesisin faaliyete geçirileceğini açıkladı. Tarımda dijitalleşme çalışmalarına da değinen Yumaklı, Hasat İzleme Sistemi'nin 2027'den itibaren tüm biçerdöver ve pamuk hasat makinelerinde zorunlu hale getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Yeni nesil tarım merkezlerine 10 milyar lira

Kırsal kalkınma kapsamında Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin başlatılacağını açıklayan Yumaklı, proje çerçevesinde 10 yılda 5,3 milyar dolarlık finansman desteği sağlanacağını bildirdi. İlk başvuru çağrısının önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın 2027 yılında yenileneceğini belirten Yumaklı, organize tarım bölgelerine gelecek yıl 10 milyar lira kaynak ayrıldığını ve en az 11 bölgenin daha altyapısının tamamlanacağını belirtti.

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