Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında ekimde üretici ve yatırımcılara 485 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi.
IPARD-III Programı kapsamında toplam 485 milyon lira tutarındaki ekim ayı destek ödemesini hesaplara aktardıklarını belirten Yumaklı, "Kırsal kalkınmayı güçlendiriyor, üreticimizin ve yatırımcımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemize, üreticilerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.