Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 572 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 962 bin 577 megavatsaat olarak kaydedildi.

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Türkiye'de dün günlük bazda 972 bin 572 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 962 bin 577 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketimde zirve 18.00'de

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dünün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 992 megavatsaatle 18.00'de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 29 bin 616 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada

Dünkü üretimde yüzde 23,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri başı çekti. Bu santralleri yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri, yüzde 15,9 payla doğal gaz santralleri izledi.

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Elektrik ihracatı ve ithalatı

Türkiye dün 11 bin 790 megavatsaat elektrik ihraç etti. Aynı gün yapılan elektrik ithalatı ise 1645 megavatsaat oldu.