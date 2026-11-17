Türkiye'nin petrol üretiminde önemli bir merkez haline gelen Şırnak Gabar'da, yeni keşiflerle birlikte üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. Bölgede günlük üretimin 2027'nin ikinci yarısında 100 bin varilin üzerine çıkarılması öngörülüyor. Söz konusu hedefin gerçekleşmesi ve diğer ülkelerin üretim seviyelerinin büyük ölçüde değişmemesi durumunda Türkiye, dünya petrol üreticileri sıralamasında 40'ıncı sıradan yaklaşık 36'ncı sıraya yükselebilir.
135 MİLYON VARİLLİK YENİ POTANSİYEL
Gabar'da 184 kuyudan günlük yaklaşık 84 bin varil petrol üretilirken, kuyu sayısının 230'a çıkarılması planlanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gaziler ve Çardaklı yapılarında gerçekleştirilen yeni keşiflerle bölgede 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunduğu değerlendiriliyor. Yeni sahaların üretime kazandırılması ve mevcut kuyuların kapasitesinin artırılmasıyla Gabar'daki günlük petrol üretiminin 2027'nin ikinci yarısında 100 bin varili aşması hedefleniyor. Türkiye'nin 2026 yılı itibarıyla yurt içindeki günlük ham petrol üretimi yaklaşık 139 bin varil seviyesinde bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılında yayınladığı yatırımcı sunumunda ise Türkiye'nin toplam günlük petrol üretiminin 2027'de 180 bin varile ulaşabileceği öngörülüyor.
KÜRESELDE 4 BASAMAK YÜKSELİŞ MÜMKÜN
- ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) 2025 yılı verilerine göre, günlük yaklaşık 125 bin varil üretimle dünyada 40'ıncı sırada bulunan Türkiye, 2027'de günlük 180 bin varillik üretim seviyesine ulaşması halinde yaklaşık 36'ncı sıraya yükselebilir. Diğer ülkelerin üretim seviyelerinin değişmediği varsayımına dayanan bu hesaplamaya göre Türkiye'nin günlük 176 bin varil üretim gerçekleştiren Bahreyn, 165 bin varil üreten Vietnam gibi ülkeleri geride bırakabilir.
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