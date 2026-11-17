Avrupa Birliği'nin küresel rekabette elini güçlendirmek için gündemine aldığı "Made in EU" yaklaşımı, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kamu ihaleleri ve teşvik programlarında Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik tanımayı hedefleyen düzenleme, ekonomik korumacılığın güçlendiğine işaret etti. Özellikle Gümrük Birliği ortağı Türkiye'nin kapsam dışında bırakılma ihtimali, Türk iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Avrupa ile güçlü ticari ve üretim bağlar dikkate alındığında, söz konusu yaklaşımın yalnızca Türk ihracatçılarını değil, Avrupa sanayiinin rekabet gücünü de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

BİZİ DIŞARIDA TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Süreci yakından eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç son gelişmelerle ilgili tepkisini ifade etti. Şekib Avdagiç, AB'nin "Made in EU" yaklaşımına ilişkin, "Anlaşılan o ki Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi 'Made in EU' kapsamı dışında tutmaya çalışırken, Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olmasından güç alıyor" ifadesini kullandı. İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, Türkiye'nin, AB'nin kamu ihaleleri ve teşviklerde Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik tanıyan "AB Ürünü-Made in EU" politikasının kapsamına alınması gerektiğini belirtti. Avdagiç, Avrupa Komisyonu'nun ilk taslağında Gümrük Birliği ortağı Türkiye'de üretilen içeriğin de AB menşeli sayıldığını, ancak Fransa ile Almanya'nın 15-16 Ekim'de vardığı uzlaşının Türkiye'yi kapsam dışında bırakma işaretleri verdiğini aktardı. Avdagiç, uzlaşının yasalaşması için AB'nin karar süreçlerinden geçmesi gerektiğini ifade etti. İTO Başkanı Avdagiç, AB-Türkiye ilişkilerine dikkat çekerek, "Savunma, enerji arz güvenliği, güçlü sanayi altyapısı ve demografik avantajı yüksek olan Türkiye'yi ortak gelecek vizyonu içinde görmek istemeyen bir Avrupa'nın rekabetçi bir gelecek inşa etmesi, mümkün değil. Zira Türkiye'yi bypass ederek Orta Doğu'ya dair politika geliştirmek, enerjide tedarik güvenliği sağlamak ve çok kutuplu bir gelecekte doğru yerde konumlanmak mümkün değildir" dedi.

AVRUPA'NIN DA ZARARINA

Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına alınmasının Türkiye kadar AB'nin de yararına olacağını vurgulayan Avdagiç, "Avrupa'ya bağımlılık olarak görülen bu durumun, AB'nin tek yanlı dayatmalarına Türkiye'nin 'evet' demek zorunda kalacağı anlamına geldiğini düşünüyor olabilirler. Ancak böylesi bir anlayışın dayatmaya dönüşmesinin, en az Türkiye kadar Avrupa'nın da zararına sonuçlar doğuracağı açıktır" açıklamasını yaptı.

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