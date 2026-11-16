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Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti

17:17, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:24, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, parti içerisindeki hizipleşme ve iç kavgaların yerel yönetim çalışmalarına zarar verdiğini gerekçe göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Karaahmetoğlu yaptığı yazılı açıklamada, parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlu halkına ödetmeye razı olmadığını belirterek, enerjisini iç çekişmeler yerine kamu yararına ayırmak amacıyla bu kararı aldığını duyurdu.

Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP içindeki hizip ve ayrışmaların ilçeye hizmet kaybı olarak yansıdığını belirterek partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Karaahmetoğlu, kamuoyuyla paylaştığı açıklaması şöyle:

"Kıymetli komşularım,

Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu.

Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor.

Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum.

Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam.

Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum.

Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."


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Başlıklar :beyoğlubeyoğlu belediyesibeyoğlu belediye başkan vekilichp
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Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
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