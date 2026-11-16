Sarıgül ailesine kara para soruşturması: 15 kişi adliyeye sevk edildi

Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilgili kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında 13 Kasım'da gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında, diğer ikisinin de yurt içinde firari olduğu öğrenilmişti.
Gözaltındaki 15 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
Şüphelilere “örgüte üye olma” ve “kara para aklama” ile “rüşvet” suçlamaları yöneltiliyor.
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