Zeytinburnu'nda 5 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Litros Yolu 2'nci Matbaacılar Sitesi’nde çıktı. 5 katlı iş yerinin en üst katındaki matbaada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. İş yerinde hasar meydana geldi.

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