Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: On bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi

14/11/2026, Cumartesi19:03
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
25

Bildirimler

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı14 Kasım 2026 18:35 CumartesiSON DAKİKA
Araç sahipleri dikkat: Kurala uymayana para cezası kesilecek14 Kasım 2026 17:46 CumartesiSON DAKİKA
6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı14 Kasım 2026 17:21 CumartesiSON DAKİKA
Türkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepki14 Kasım 2026 16:06 CumartesiSON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuda kritik karar14 Kasım 2026 15:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandıTürkiye ve 17 ülkeden İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ortak tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldiABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladı

Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: On bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi

18:29, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Çocuklar, çiftlik hayvanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Üsküdar Belediyesi tarafından ara tatil kapsamında Üsküdar Çocuk Köyü’nde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. Uzun bir aranın ardından yeniden çocuklarla buluşan Çocuk Köyü’ne çocuklar ve aileleri akın etti. Gün boyunca 10 bini aşkın çocuk ve aileleri Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek birbirinden renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Yeniden çocuk sesleriyle şenlenen etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklara ikramlarda bulunarak at binme etkinliğinde miniklere eşlik etti.

Üsküdar Belediyesi, ara tatilde çocukları Üsküdar Çocuk Köyü’nde birbirinden renkli etkinliklerle buluşturdu. Gün boyunca çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, yedi farklı atölye istasyonu kuruldu. Çocuklar, at binme deneyimi yaşarken oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Çiftlik hayvanlarıyla yakından tanışma fırsatı bulan minikler, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak yeni deneyimler kazandı.



Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onların heyecanına ortak oldu. Miniklere ikramlarda bulunan Sarıoğlu, at binme etkinliğinde de çocuklara eşlik etti. Program boyunca katılımcılara kestane, limonata, süt mısır, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

ÇOCUK KÖYÜ YENİDEN HAYAT BULDU

Mart 2024'te 85 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Üsküdar Çocuk Köyü, geleneksel köy yaşamını çocuklarla buluşturmak amacıyla hayata geçirildi. Açılışının ardından bir süre aktif olarak kullanılmayan tesis, gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası hâline getirildi.

“ÜSKÜDAR ÇOCUK KÖYÜMÜZ ARTIK ESKİ RUHUNA KAVUŞTU”

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu, Çocuk Köyü'nün tekrar çocuklarla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Bugün itibarıyla diyebiliriz ki Üsküdar Çocuk Köyü artık yeniden çocukların. Burası Üsküdar’ın çocuklarına köy hayatını hissettirebilmek amacıyla yapılmış özel bir alan. Hedefimiz, çocukların hem eğlenmesi hem de bir şeyler öğrenmesi, aynı zamanda şehir hayatının dışında özlediğimiz güzel köy hayatını burada hissetmesi ve yaşaması.” İfadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Sarıoğlu, “Resim derslerinde çizdikleri hayallerini süsleyen o köyün burada canlı olarak görmeleri, bizi oldukça mutlu ediyor. Üsküdar Çocuk Köyümüz, artık eski ruhuna kavuştu. Atlarımız, ineklerimiz, kuzularımız, koyunlarımız, keçilerimiz köyümüze geri geldi. Çocuk Köyümüz yeniden çocuklarımızla birlikte canlanacak, burada şenliklerimiz aralıksız devam edecek. İnşallah çocuklarımız burada güvenle zaman geçirecek, eğitilecek ve çok faydalı şeyler öğrenecek. Atölyelerimizde, oyun alanlarımızda ve hocalarımızla birlikte çok güzel beceriler kazanacaklar. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza ve bizlerle birlikte olan ailelerine çok teşekkür ederim.” dedi.

Üsküdar Çocuk Köyü, önümüzdeki dönemde de düzenlenecek atölyeler, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle çocukları ve ailelerini ağırlamaya devam edecek. Geleneksel köy yaşamını yakından tanıma fırsatı sunan Üsküdar Çocuk Köyü, farklı yaş gruplarına yönelik aktivitelerle yıl boyunca aktif olarak hizmet verecek.

Gündem
CHP'li Üsküdar Belediyesi çocukların 'eğlence köyüne' kilit vurdu
Gündem
Üsküdarlı çocukların 'dünya üzerindeki en güzel yer' dediği Çocuk Köyü'ne CHP'li belediye kilit vurdu

Başlıklar :Üsküdar Çocuk KöyüÜsküdar BelediyesiÜsküdar Belediye Başkan VekiliMuhammed Emin Sarıoğlu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Üsküdar Çocuk Köyü yeniden şenlendi: On bini aşkın ziyaretçiden yoğun ilgi
Çocuklar, çiftlik hayvanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.
1/8
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet