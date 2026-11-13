Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı

13/11/2026, Cuma20:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
38

Bildirimler

Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: 'Yargılayacağım' çıkışından geri adım attı13 Kasım 2026 19:57 CumaSON DAKİKA
Bakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı, 76 dosyada 83 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldı13 Kasım 2026 18:54 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti13 Kasım 2026 18:44 CumaSON DAKİKA
Çanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu13 Kasım 2026 18:34 CumaSON DAKİKA
Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında beş anlaşma imzalandı13 Kasım 2026 18:32 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: 'Yargılayacağım' çıkışından geri adım attıBakan Gürlek duyurdu: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı, 76 dosyada 83 cinayet faili meçhul olmaktan çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade ettiÇanakkale Boğazı'nda lodos alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durdurulduTürkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında beş anlaşma imzalandı

Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı

20:08, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Spor Yatırımları Lansman ve Toplu Açılış Töreni’nde, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilen projeler vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan spor yatırımları, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlenen törenle tanıtıldı. Program kapsamında 100. Yıl Mahallesi 42 Evler Gençlik Merkezi, mahalle sahaları ve okul bahçelerine kurulan modüler sahalar hizmete açılırken yapımı devam eden spor yatırımları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bağcılar Belediyesi, “Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım” anlayışıyla ilçeye yeni spor alanları ve tesisler kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Spor Yatırımları Lansman ve Toplu Açılış Töreni’nde, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilen projeler vatandaşların hizmetine sunuldu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı.

Bakan Bak: Bağcılar’a 2,5 milyar liralık yatırım yaptık

Bağcılar’da hayata geçirilen yatırımların önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “
Gençliğimizde bu sokaklarda çok dolaştık. Şu anda içinde bulunduğumuz tesisin önceki dönemde açılışını ben yapmıştım. Şimdi de başka açılışlar nasip oldu. Bağcılar’daki projelere 2,5 milyar lira yatırım yaptık, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski bir sporcu olması ve spor yatırımlarının artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Türkiye’nin her yerinde eserler var. En ücra köşelerde bile spor salonları yapıldı. Cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği destek sebebiyle teşekkür ediyoruz. Tüm eserler hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin spor alışkanlığını artırmak istiyoruz. Gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere bütün bağımlılıklardan uzak tutmak istiyoruz. Çocuklarımızı korumamız lazım. Yasin Başkan’a ve hizmet eden önceki belediye başkanlarına Bağcılar’a verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bağcılar’dan olimpiyat ve dünya şampiyonlarının çıkmasını istiyoruz. Spordaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam”
 dedi.

"Hiçbir çocuk yüzme bilmeden mezun olmayacak"

Hayata geçirilen projeler için yaklaşık bir yıl önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Kendisine gittiğimizde ‘Bağcılar ile ilgili her türlü projeyi getirebilirsiniz. Her türlü destek oluruz. Maddi ve manevi destek olmaya söz veriyorum’ dedi. Bütün projelerimizi kabul ederek destek oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. En çok önemsediğimiz konulardan birisi de yüzme. Bağcılar’da belediyemize ait 8 yüzme havuzu var. Bir de Bakanlığımıza ait havuzumuz bulunuyor. 3 havuzun da yapımı devam ediyor. Öğrencilerimiz 2 saatlik beden eğitimi derslerinde havuzlarımızı kullanıyor.
Bağcılar’da ilkokulu bitiren hiçbir çocuk yüzme bilmeden mezun olmayacak
” dedi.

Gençlerin yeni buluşma noktası olacak

100. Yıl Mahallesi’nde hizmete açılan 42 Evler Gençlik Merkezi, kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Toplam 941 metrekare oturum alanına ve 3 bin 699 metrekare kullanım alanına sahip olan tesis, bodrum, zemin ve iki kattan oluşuyor. Merkezde Bağ Yuva, 197 kişi kapasiteli kütüphane ve etüt merkezi, yüzme havuzu ile fitness alanı yer alıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden merkez, gençlerin eğitim, spor ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak.

18 mini saha ve 15 modüler saha hizmete açıldı

Toplu açılış kapsamında Bağcılar’ın farklı mahallelerine 18 mini saha, okul bahçelerine ise 15 modüler saha kazandırıldı. İlçedeki spor altyapısını güçlendirecek yatırımların yanı sıra içerisinde etüt merkezi, yüzme havuzu ve spor salonlarının yer aldığı yeni tesislerin yapım çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Ayrıca Bağcılar’a 3 yeni gençlik merkezi daha kazandırılması hedefleniyor.

Sporcular ödüllendirildi, gösteriler ilgi gördü

Renkli görüntülere sahne olan programda güreş, jimnastik ve karate gösterileri ile mehteran takımının performansı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 2026 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden Bağcılar Belediyesi sporcularına ödüllerini takdim etti.

Hayat
Beş yıldızlı kitap fuarı: Bağcılar Kitap Fuarı
Gündem
Bağcılar Belediyesi binasının bahçesi sosyal alan olarak değerlendiriliyor
Spor
Bağcılar’da 2 bin 547 öğrenci sporla buluştu

Başlıklar :Bağcılar BelediyesiSporYatırım
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı
Spor Yatırımları Lansman ve Toplu Açılış Töreni’nde, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilen projeler vatandaşların hizmetine sunuldu.
1/8
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet