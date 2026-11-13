İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Saat verildi 12 noktaya giriş yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarıların ardından İstanbul, gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altına girdi. İstanbul Valiliği, 13 Kasım 2026 saat 02.00 ile 14 Kasım 2026 saat 05.00 arasında kent genelinde beklenen fırtınaya ilişkin alınan tedbirleri ve son durumu kamuoyuyla paylaştı.