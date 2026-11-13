Hafta sonu sağanak beklentisi
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentte yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.
Yerel kuvvetli olması beklenen yağışın 21-50 kg/m2 seviyesinde gerçekleşeceği ve pazar günü sabah ilk saatlere kadar etkili olmasının öngörüldüğü bildirildi.
Olumsuzluklara karşı uyarı
Valilik açıklamasında, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı ve fırtına görülebileceği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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