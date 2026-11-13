Lodos fırtınası etkisini sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de lodos fırtınası 2 gündür etkili oluyor.
Yer yer saatte 60-90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Meteorolojinin dün yaptığı uyarıda, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-90 kilometreye ulaşacağı bildirilmişti.
Feribot seferleri iptal edildi
Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Boğaz trafiği saat 16.45'te kapanacak
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle gemi trafiği, saat 16.45 itibarıyla kuzey ve güney yönlerinden geçici olarak çift yönlü kapatılacak.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yöndeki transit gemi geçişlerine kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
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