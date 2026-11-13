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Lodos fırtınası etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de lodos fırtınası 2 gündür etkili oluyor.

Yer yer saatte 60-90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Meteorolojinin dün yaptığı uyarıda, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-90 kilometreye ulaşacağı bildirilmişti.

DHA

Feribot seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.

IHA ÇANAKKALE BOĞAZI SAATTEKİ HIZI ZAMANA ZAMAN 90 KİLOMETREYİ BULAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE SAAT 16.45 İTİBARİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANACAK.

Boğaz trafiği saat 16.45'te kapanacak

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle gemi trafiği, saat 16.45 itibarıyla kuzey ve güney yönlerinden geçici olarak çift yönlü kapatılacak.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yöndeki transit gemi geçişlerine kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

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