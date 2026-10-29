Sahilde korkutan olay: Kayalıklara ceset vurdu

Akran zorbalığı dehşeti: Sınıf arkadaşını dövüp yatağa mahkum etmişti cezası belli oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ayağına bastığı iddiasıyla sınıf arkadaşı M.D.Y.'yi darbederek yatağa mahkum olmasına neden olan 15 yaşındaki Y.C., 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Acılı anne Çiğdem Yıldız, "Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Benim oğlum canlı cenaze" dedi.