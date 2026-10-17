İçinde ekmek yok, gram gram tartılıyor: 26 yıllık ustanın sır reçetesi açıklandı

Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 23’üncü durağı, Mezopotamya’nın binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Mardin, bu kez sanatın, müziğin ve lezzetin buluşma noktası oldu. Taş sokakları, tarihi yapıları ve çok kültürlü yaşamıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan kent, dokuz gün boyunca yaşayan bir kültür sanat sahnesine dönüşecek. 172 etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar konserleriyle Mardinlilere müzik ziyafeti sunarken, ünlü şeflerin de katılacağı gastronomi buluşmaları ve 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mezopotamya’nın köklü mutfak mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.