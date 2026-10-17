Dünyanın en iyi çikolatalı tatlıları seçildi: Pastane tatlımız da listede
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, küresel çaptaki kullanıcı oylarıyla belirlen Dünyanın En İyi 50 Çikolatalı Tatlıısı listesini açıkladı. Fransız, İtalyan ve Belçika mutfağının dev lezzetlerinin kapıştığı listede Türkiye'den adını yazdıran geleneksel pastane lezzeti, tatlı tutkunları ve gurmeler arasında büyük ilgi gördü.
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya genelinde yüz binlerce tatlı tutkununun oylarıyla hazırlanan çikolatalı tatlılar seçkisini yayınladı.
Listede küresel üne sahip lezzetler üst sıralarda yer aldı.
İlk 10 sırada yer alan en popüler ve yüksek puanlı çikolatalı tatlılar şunlar oldu:
10 - American babka: ABD | 4.2
9 - Brownies: ABD | 4.2
8 - Pain au chocolat: Fransa | 4.2
7 - Gelato al cioccolato fondente: Belçika | 4.2
6 - Gelato al cioccolato fondente: İtalya | 4.2
5 - Brownie sundae: ABD | 4.2
4 - Tartufo di pizzo - İtalya | 4.2
3- Liege waffle - Belçika | 4.3
2 - Soufflé au chocolat - Fransa | 4.3
1 - KLADDKAKA - İsveç | 4.4
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN SÜRPRİZ LEZZET: SUPANGLE
Türkiye'den listeye 32. sıradan giriş yapan sürpriz lezzet Supangle oldu.
Kökeni Fransız mutfağındaki "soupe anglaise" ifadesine dayansa da, yoğun çikolatalı puding dokusu ve dip kısmına yerleştirilen kek parçasıyla Türk pastane kültürünün simge tatlılarından biri haline gelen Supangle, gurmelerden 4.0 puan alarak listede yer buldu.
PASTANE KÜLTÜRÜMÜZ DÜNYA SAHNESİNDE
TasteAtlas değerlendirmesinde, Supangle'ın Türkiye'deki sunum biçimi ve geleneksel pastanelerdeki özgün tarifine dikkat çekildi. Yoğun çikolatalı sosu, hafif kek tabanı ve üstüne serpilen Antep fıstığı ikilisiyle Türk tatlı kültüründe özel bir yere sahip olan lezzet, uluslararası alanda tescillenmiş oldu.