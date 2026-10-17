Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı başladı

MARDİN’İN GASTRONOMİ MİRASI 30’DAN FAZLA LEZZET NOKTASINDA TANITILACAK





Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıktığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Mardin’in zenginliği, tarihî yapılarının ve sanatının yanı sıra sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi kendine özgü lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30’dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projemizle bu gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz.” dedi.





Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise programın konuk isimleri arasında yer alacak.

Gastronomi buluşmalarında Mardin mutfağının geleneksel tariflerinin, yöresel lezzetlerinin ve çok kültürlü sofra geleneğinin ele alınacağını aktaran Yazgı, bu etkinliklerle kentin gastronomi değerlerini daha görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti.





Festival kapsamında belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mardin mutfağının özgün tatlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler, kentin yüzyıllara dayanan gastronomi mirasını yansıtacak.





Açılış programının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Mardin Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini ziyaret etti.





Festival kapsamında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde “Yaşayan Miras: Mardin” ve “Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi”, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde ise “Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.



