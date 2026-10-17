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Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı başladı

Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı başladı

12:13, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mardin'in taş sokaklarında festival heyecanı başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 23’üncü durağı, Mezopotamya’nın binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Mardin, bu kez sanatın, müziğin ve lezzetin buluşma noktası oldu. Taş sokakları, tarihi yapıları ve çok kültürlü yaşamıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyan kent, dokuz gün boyunca yaşayan bir kültür sanat sahnesine dönüşecek. 172 etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar konserleriyle Mardinlilere müzik ziyafeti sunarken, ünlü şeflerin de katılacağı gastronomi buluşmaları ve 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mezopotamya’nın köklü mutfak mirasını ziyaretçilerle buluşturacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali’nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.


“MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KARDEŞLİK ŞÖLENİ OLACAK”


Açılış programında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin’imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir.” dedi.


Mardin Kültür Yolu Festivali’nin Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde düzenlenen açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.“MARDİN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KARDEŞLİK ŞÖLENİ OLACAK”Açılış programında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin kentin kültürel zenginliğini tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Dokuz gün sürecek bu büyük buluşmada Mardin’imizin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve avluları sanatla, müzikle dolacak; konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, film gösterimleri ve sokak performanslarıyla şehrimiz bir kültür sanat sahnesine dönüşecektir.” dedi.

Festivalin, Mardin’i kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirme yolunda güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Akkoyun, “Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin’imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Festivalin, Mardin’i kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirme yolunda güçlü bir adım olduğunu vurgulayan Akkoyun, “Festivalin en kıymetli yönlerinden biri de Mardin gibi kültürel çeşitliliğin, hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün simgesi olan bir şehirde yapılmasıdır. Mardin’imiz tarih boyunca birçok medeniyete barış ve kardeşlik içerisinde ev sahipliği yaptığı gibi, Kültür Yolu Festivali de kültür ve sanat aracılığıyla insanları bir araya getirip beraberliğimizi daha da güçlendiren bir deneyim sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“MARDİN’İN HİKAYESİ, ASLINDA TÜRKİYE’NİN HİKAYESİDİR”


Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin’in yalnızca tarihi eserleriyle değil, farklılıkları zenginliğe dönüştüren yaşam kültürüyle de medeniyetimizin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Mezopotamya Ovası’na açılan taş evleri, tarihi sokakları, camileri, kiliseleri ve manastırlarıyla bu şehir, bizlere ortak tarihimizin ve birlikte yaşama irademizin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu hatırlatıyor. Mardin’in hikayesi, aslında Türkiye’nin hikayesidir. Farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin, ortak değerlerimizin ve köklü medeniyet birikimimizin hikayesidir.” dedi.


“MARDİN’İN HİKAYESİ, ASLINDA TÜRKİYE’NİN HİKAYESİDİR”Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Mardin’in yalnızca tarihi eserleriyle değil, farklılıkları zenginliğe dönüştüren yaşam kültürüyle de medeniyetimizin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Mezopotamya Ovası’na açılan taş evleri, tarihi sokakları, camileri, kiliseleri ve manastırlarıyla bu şehir, bizlere ortak tarihimizin ve birlikte yaşama irademizin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu hatırlatıyor. Mardin’in hikayesi, aslında Türkiye’nin hikayesidir. Farklılıklarımızla bir arada yaşama irademizin, ortak değerlerimizin ve köklü medeniyet birikimimizin hikayesidir.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında 17-25 Ekim tarihleri arasında 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek, “Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programımızla Mardin’i sanatın coşkusuyla buluşturacağız. ‘Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi’ ile medeniyetimizin tarihi hafızasını ziyaretçilerimizle paylaşacak, Yaşayan Miras Atölyeleriyle geleneksel sanatlarımızı usta ellerden gelecek kuşaklara aktaracağız. Çocuk Köyümüzde ise çocuklarımızın sanatla, üretimle ve kültürel değerlerimizle buluşmasına imkan sağlayacağız.” dedi.


Kültür ve sanatın toplumsal birlikteliği güçlendiren rolüne de dikkat çeken Yazgı, “Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat, insanları yalnızca bir araya getirmez; birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin de yollarını açar.” ifadelerini kullandı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festival kapsamında 17-25 Ekim tarihleri arasında 9 farklı mekanda 172 etkinlik gerçekleştirileceğini belirterek, “Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programımızla Mardin’i sanatın coşkusuyla buluşturacağız. ‘Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi’ ile medeniyetimizin tarihi hafızasını ziyaretçilerimizle paylaşacak, Yaşayan Miras Atölyeleriyle geleneksel sanatlarımızı usta ellerden gelecek kuşaklara aktaracağız. Çocuk Köyümüzde ise çocuklarımızın sanatla, üretimle ve kültürel değerlerimizle buluşmasına imkan sağlayacağız.” dedi.Kültür ve sanatın toplumsal birlikteliği güçlendiren rolüne de dikkat çeken Yazgı, “Çünkü inanıyoruz ki kültür ve sanat, insanları yalnızca bir araya getirmez; birbirini anlamanın, ortak duygularda buluşmanın ve geleceğe birlikte yürümenin de yollarını açar.” ifadelerini kullandı.

MARDİN’İN GASTRONOMİ MİRASI 30’DAN FAZLA LEZZET NOKTASINDA TANITILACAK


Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıktığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Mardin’in zenginliği, tarihî yapılarının ve sanatının yanı sıra sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi kendine özgü lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30’dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projemizle bu gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz.” dedi.


Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise programın konuk isimleri arasında yer alacak.

Gastronomi buluşmalarında Mardin mutfağının geleneksel tariflerinin, yöresel lezzetlerinin ve çok kültürlü sofra geleneğinin ele alınacağını aktaran Yazgı, bu etkinliklerle kentin gastronomi değerlerini daha görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti.


Festival kapsamında belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mardin mutfağının özgün tatlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler, kentin yüzyıllara dayanan gastronomi mirasını yansıtacak.


Açılış programının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Mardin Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini ziyaret etti. 


Festival kapsamında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde “Yaşayan Miras: Mardin” ve “Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi”, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde ise “Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.


MARDİN’İN GASTRONOMİ MİRASI 30’DAN FAZLA LEZZET NOKTASINDA TANITILACAKMardin’in tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra köklü mutfak kültürüyle de öne çıktığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Mardin’in zenginliği, tarihî yapılarının ve sanatının yanı sıra sofralarında da hayat buluyor. Kaburga dolması ve sembusek gibi kendine özgü lezzetleriyle Mardin mutfağı, yüzyılların birikimini ve farklı kültürlerin ortak mirasını günümüze taşıyor. Festival kapsamında 30’dan fazla restoranı bir araya getiren Lezzet Noktası projemizle bu gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz.” dedi.Festivalin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi’nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise programın konuk isimleri arasında yer alacak.Gastronomi buluşmalarında Mardin mutfağının geleneksel tariflerinin, yöresel lezzetlerinin ve çok kültürlü sofra geleneğinin ele alınacağını aktaran Yazgı, bu etkinliklerle kentin gastronomi değerlerini daha görünür kılmayı amaçladıklarını ifade etti.Festival kapsamında belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası, Mardin mutfağının özgün tatlarını ziyaretçilerle buluşturacak. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler, kentin yüzyıllara dayanan gastronomi mirasını yansıtacak.Açılış programının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Mardin Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisini ziyaret etti.&nbsp;Festival kapsamında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde “Yaşayan Miras: Mardin” ve “Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi Karma Sergisi”, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi’nde ise “Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

ARTUKLU FUAR ALANI’NDA KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK


Mardinliler, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.


Sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik Mardin’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Minik ziyaretçiler ise 15 Temmuz Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü, Mardin İl Halk Kütüphanesi’ndeki etkinlikler ve Mardin Müzesi’nde düzenlenecek “Kültür Koruyucuları” programıyla festival coşkusuna ortak olacak.



ARTUKLU FUAR ALANI’NDA KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEKMardinliler, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı’nda düzenlenecek ücretsiz konserlerle müzik dolu dokuz gün yaşayacak. Festivalin konser programında Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut sahne alacak.Sergilerden tiyatro ve sahne performanslarına, geleneksel sanat atölyelerinden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi buluşmalarına kadar pek çok etkinlik Mardin’in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak. Minik ziyaretçiler ise 15 Temmuz Parkı’nda kurulacak Çocuk Köyü, Mardin İl Halk Kütüphanesi’ndeki etkinlikler ve Mardin Müzesi’nde düzenlenecek “Kültür Koruyucuları” programıyla festival coşkusuna ortak olacak.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim’e kadar kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam edecek. 30’dan fazla Lezzet Noktası ise Mardin’in kendine özgü mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.






Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim’e kadar kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam edecek. 30’dan fazla Lezzet Noktası ise Mardin’in kendine özgü mutfak kültürünü keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.



Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başlıklar :mardintürkiye kültür yolu festivalikültür ve turizm bakanlığı
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