Deniz Gül sonradan girdi, galibiyeti getirdi: Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda güldü | ÖZET
17:55, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 17:56, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlerbirliği - Galatasaray maç özeti
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 88. dakikada Deniz Gül'den geldi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 19’a yükselterek liderliğini korudu. Gençlerbirliği ise 8 puanla 14. sırada yer aldı. Gençlerbirliği - Galatasaray maç özeti haberimizde.
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği - Galatasaray maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ SONUCU
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Gençlerbirliği - Galatasaray maç özetini izlemek için
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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Başlıklar :GençlerbirliğiGalatasaraySüper Lig