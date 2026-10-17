Maça saatler kala Galatasaray’dan TFF'ye sert bildiri! Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı hatırlatıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde VAR hakemi Erkan Engin hakkında açıklama yaptı. Geçmiş karşılaşmalardaki tartışmalı pozisyonları ve hakemin son dönemdeki görevlendirmelerini gündeme getiren sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek hakem hatalarından Türkiye Futbol Federasyonu'nu sorumlu tutacaklarını bildirdi.

Galatasaray'dan maç öncesi flaş açıklama

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya saatler kala VAR hakemi Erkan Engin'in görevlendirilmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Engin'in geçmişte görev aldığı bazı karşılaşmalardaki VAR müdahalelerini ve bu sezonki atamalarını hatırlatarak hakem yönetimini yakından takip edeceklerini duyurdu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını hatırlattı

Galatasaray'ın açıklamasında, Erkan Engin'in geçmişte görev aldığı üç karşılaşmadaki kararlar öne çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışmalı bir VAR müdahalesiyle Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynadığını savundu.

Kulüp ayrıca, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük karşılaşmasında da benzer bir müdahale sonucunda sarı-lacivertliler lehine penaltı kararı verildiğini öne sürdü.

Açıklamada, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu da gündeme getirildi. Galatasaray, bu pozisyonda Erkan Engin'in hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet ettiğini ancak saha hakeminin kararını değiştirmediğini belirtti.

Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarına dikkat çekti

Galatasaray, Erkan Engin'in bu sezonki görevlendirmelerine ilişkin istatistikleri de paylaşarak dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Engin, bu karşılaşmayla birlikte Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacak. Galatasaray ayrıca, hakemin Gençlerbirliği'nin bu sezonki iç saha maçlarında üçüncü kez VAR odasında görevlendirildiğini, bunların ikisinde VAR, birinde ise AVAR olarak görev aldığını ifade etti.

Açıklamada, Engin'in geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'nin iç sahadaki maçında AVAR olarak görev yaptığı da hatırlatıldı. Sarı-kırmızılılar, bu atamayla birlikte aynı takımın üst üste iki iç saha maçında hakemin VAR odasında görevlendirildiğine dikkat çekti.

Galatasaray: "Hakem hatalarının sorumlusu TFF"

Galatasaray, açıklamasının sonunda karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceklerini belirterek Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."

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