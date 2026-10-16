3-2'lik zafer sonrası canlı yayında duyurdu! "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum"
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hoffenheim karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimine teşekkür eden Özen, takımın çalışma ortamına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Özen, "Kalite farkıyla biz kazandık. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum." dedi.
İstanbul'da yaşanan sel felaketine de değinen Özen, hayatını kaybedenler ve kayıplar yaşayan vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Futbolcuların yüksek efor gösterdiğini belirten Özen, galibiyetin İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara da armağan edildiğini söyledi.
"Ev sahibi gibi oynadık"
Teknik direktörün Avrupa'daki performansına dikkat çeken Önder Özen, "Hocanın Avrupa'da 8 maçta 7. galibiyeti. Çok rastladığımız bir durum değil, bunun devamını dileriz elbette. Bir kez daha kutlarım." ifadelerini kullandı.
Hafta sonunda oynanacak önemli karşılaşma öncesinde galibiyetin takıma moral verdiğini belirten Özen, deplasmanda kazanmanın önemini vurguladı.
Beşiktaş taraftarına da teşekkür eden Özen, "Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza, Türk vatandaşlarına teşekkürler. Ev sahibi gibi oynadık. Bize ayrılan kapasitenin 4 katı kadar Türk taraftarın önünde oynadık." dedi.
Serdal Adalı'ya teşekkür etti: "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum"
Önder Özen, Beşiktaş'ın başarısında kulüp yönetiminin desteğinin önemli olduğunu belirterek başkan Serdal Adalı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Özen, "Bu takım Sayın Başkanımız Serdal Adalı ve yönetim kurulunun eseri. Bize bir takım olanaklar verdiler. Onu kullanmaya çalıştık. Hem maddi olanaklar verdiler hem de bir sınır olanağı verdiler. Bulunduğumuz sınıra müdahale etmesine izin vermedi Serdal Adalı." diye konuştu.
Çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Bize sadece destek verdi Sayın Başkan. Kararlarımıza destek verdi ve maddi olanaklar yaratmaya çalıştı. Benim yaptığım görevi yapanlar genelde kendi sınırlarında engellerle karşılaşıyor ama biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok rahat bir çalışma ortamı var."