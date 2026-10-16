3-2'lik zafer sonrası canlı yayında duyurdu! "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum"

Çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Bize sadece destek verdi Sayın Başkan. Kararlarımıza destek verdi ve maddi olanaklar yaratmaya çalıştı. Benim yaptığım görevi yapanlar genelde kendi sınırlarında engellerle karşılaşıyor ama biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok rahat bir çalışma ortamı var."