Beşiktaş’ın yıldızı için bomba transfer iddiası: “30-40 milyon euroları konuşacağız”
10:34, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:45, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Gazeteci Haldun Domaç, Beşiktaş'ın genç futbolcusu Junior Olaitan'ın gelecekteki potansiyelini değerlendirdi.
Beşiktaş’ın genç futbolcusu Junior Olaitan’ın performansı ve gelecekteki piyasa değeri gündem oldu.
Gazeteci Haldun Domaç, Beninli oyuncunun yüksek bonservis bedelleriyle anılabileceğini belirterek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Domaç, Olaitan’ın gelecekte ulaşabileceği piyasa değerine ilişkin konuşurken,
“Junior Olaitan, yüksek maliyetli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. 30-40 milyon avroları konuşacağız herhalde.” ifadelerini kullandı.
Bu değerlendirme, genç futbolcunun ilerleyen dönemde Avrupa futbolunda nasıl bir değer kazanabileceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
Başlıklar :BeşiktaşJunior OlaitanHoffenheim