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Türk futbolunda 60 yıllık rekor tarihe gömüldü! Üst üste 10. maçında da ağları havalandırdı

Türk futbolunda 60 yıllık rekor tarihe gömüldü! Üst üste 10. maçında da ağları havalandırdı

14:44, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:51, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türk futbolunda 60 yıllık rekor tarihe gömüldü! Üst üste 10. maçında da ağları havalandırdı

Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'deki performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Muğlaspor deplasmanında da fileleri havalandıran yıldız futbolcu, üst üste gol attığı maç sayısını 10'a çıkarırken ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig'e yükselme hedefiyle mücadele eden Bursaspor, Kelechi Iheanacho'nun etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk 10 haftasında çıktığı bütün maçlarda gol sevinci yaşayan Nijeryalı forvet, toplam gol sayısını 14'e çıkardı.


Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig'e yükselme hedefiyle mücadele eden Bursaspor, Kelechi Iheanacho'nun etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk 10 haftasında çıktığı bütün maçlarda gol sevinci yaşayan Nijeryalı forvet, toplam gol sayısını 14'e çıkardı.

Bursaspor'un ligde kaydettiği 20 golün 14'üne imza atan 29 yaşındaki futbolcu, takımının hücum gücünün en önemli parçası oldu.


Bursaspor'un ligde kaydettiği 20 golün 14'üne imza atan 29 yaşındaki futbolcu, takımının hücum gücünün en önemli parçası oldu.

Muğlaspor deplasmanında da boş geçmedi

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 58 ve 79. dakikalarda ağları havalandıran Iheanacho, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Yeşil-beyazlıların diğer golünü ise 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti.


Muğlaspor deplasmanında da boş geçmediBursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 58 ve 79. dakikalarda ağları havalandıran Iheanacho, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Yeşil-beyazlıların diğer golünü ise 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti.

Bu performansıyla üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükselten Nijeryalı futbolcu, sezon başından bu yana yakaladığı istikrarlı grafiği sürdürdü.


Bu performansıyla üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükselten Nijeryalı futbolcu, sezon başından bu yana yakaladığı istikrarlı grafiği sürdürdü.

Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın rekorunu geride bıraktı

Iheanacho'nun başarısı, Türk futbolunda daha önce Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın imza attığı seriyi geride bırakmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi.


Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın rekorunu geride bıraktıIheanacho'nun başarısı, Türk futbolunda daha önce Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın imza attığı seriyi geride bırakmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla üst üste 9 maçta gol atarken Saffet Sancaklı da 1995-1996 sezonunda Kocaelispor'da aynı seriyi yakalamıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısında da gol bularak serisini 10 maça çıkardı ve bu alanda yeni rekora imza attı.


Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla üst üste 9 maçta gol atarken Saffet Sancaklı da 1995-1996 sezonunda Kocaelispor'da aynı seriyi yakalamıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısında da gol bularak serisini 10 maça çıkardı ve bu alanda yeni rekora imza attı.

Gol krallığında zirvede

Trendyol 1. Lig'de 14 gol kaydeden Iheanacho, gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. Nijeryalı futbolcuyu 9 golle Metro Holding Kayserispor'un oyuncusu Taulant Seferi takip ediyor.

Bursaspor, sezonun ilk 10 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puana ulaştı. Kayserispor'un 25 puanla lider olduğu ligde ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.


Gol krallığında zirvedeTrendyol 1. Lig'de 14 gol kaydeden Iheanacho, gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. Nijeryalı futbolcuyu 9 golle Metro Holding Kayserispor'un oyuncusu Taulant Seferi takip ediyor.Bursaspor, sezonun ilk 10 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puana ulaştı. Kayserispor'un 25 puanla lider olduğu ligde ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

Bursaspor'dan rekor paylaşımı

Bursaspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız futbolcusunun başarısına dikkat çekti.

Yeşil-beyazlıların paylaşımında, “Profesyonel liglerde üst üste en çok gol atan Kelechi Iheanacho” ifadeleri kullanıldı. Böylece kulüp, Nijeryalı golcünün tarihi serisini taraftarlarıyla paylaştı.


Bursaspor'dan rekor paylaşımıBursaspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız futbolcusunun başarısına dikkat çekti.Yeşil-beyazlıların paylaşımında, “Profesyonel liglerde üst üste en çok gol atan Kelechi Iheanacho” ifadeleri kullanıldı. Böylece kulüp, Nijeryalı golcünün tarihi serisini taraftarlarıyla paylaştı.
Başlıklar :BursasporIheanachoTrendyol 1. Lig
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