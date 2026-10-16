Türk futbolunda 60 yıllık rekor tarihe gömüldü! Üst üste 10. maçında da ağları havalandırdı
Bursaspor'un Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'deki performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Muğlaspor deplasmanında da fileleri havalandıran yıldız futbolcu, üst üste gol attığı maç sayısını 10'a çıkarırken ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ve Süper Lig'e yükselme hedefiyle mücadele eden Bursaspor, Kelechi Iheanacho'nun etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk 10 haftasında çıktığı bütün maçlarda gol sevinci yaşayan Nijeryalı forvet, toplam gol sayısını 14'e çıkardı.
Bursaspor'un ligde kaydettiği 20 golün 14'üne imza atan 29 yaşındaki futbolcu, takımının hücum gücünün en önemli parçası oldu.
Muğlaspor deplasmanında da boş geçmedi
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 58 ve 79. dakikalarda ağları havalandıran Iheanacho, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Yeşil-beyazlıların diğer golünü ise 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti.
Bu performansıyla üst üste gol attığı maç sayısını 10'a yükselten Nijeryalı futbolcu, sezon başından bu yana yakaladığı istikrarlı grafiği sürdürdü.
Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın rekorunu geride bıraktı
Iheanacho'nun başarısı, Türk futbolunda daha önce Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın imza attığı seriyi geride bırakmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi.
Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla üst üste 9 maçta gol atarken Saffet Sancaklı da 1995-1996 sezonunda Kocaelispor'da aynı seriyi yakalamıştı. Iheanacho, Muğlaspor karşısında da gol bularak serisini 10 maça çıkardı ve bu alanda yeni rekora imza attı.
Gol krallığında zirvede
Trendyol 1. Lig'de 14 gol kaydeden Iheanacho, gol krallığı yarışında ilk sırada bulunuyor. Nijeryalı futbolcuyu 9 golle Metro Holding Kayserispor'un oyuncusu Taulant Seferi takip ediyor.
Bursaspor, sezonun ilk 10 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puana ulaştı. Kayserispor'un 25 puanla lider olduğu ligde ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.
Bursaspor'dan rekor paylaşımı
Bursaspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız futbolcusunun başarısına dikkat çekti.
Yeşil-beyazlıların paylaşımında, “Profesyonel liglerde üst üste en çok gol atan Kelechi Iheanacho” ifadeleri kullanıldı. Böylece kulüp, Nijeryalı golcünün tarihi serisini taraftarlarıyla paylaştı.