İrfan Can Kahveci maça damga vurdu! Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u üç golle geçti | ÖZET
20:54, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 20:59, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti...
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 40’ Romelu Lukaku, 71' Kerem Aktürkoğlu, 87' Vedat Muriqi’den geldi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 16’ya çıkararak 3. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 12 puanla 8. sırada yer aldı. Fenerbahçe - Alanyaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında evinde Alanyaspor’u Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi’nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti haberimizde.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının özeti için
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Başlıklar :FenerbahçeAlanyasporSüper Lig